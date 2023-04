A Juventus perdeu o segundo jogo consecutivo do Campeonato Italiano na tarde deste domingo. Ao visitar o Sassuolo no Mapei Stadium, o time de Turim foi superado pelo placar de 1 a 0. Enquanto o Sassuolo vai subindo na tabela, a Juventus segue oscilando e vê a briga por competições europeias na próxima temporada ficar cada vez mais difícil. O jogo foi válido pela 30ª rodada.

Após embalar três vitórias seguidas, a Juve não conseguiu sustentar a boa fase e conheceu seu segundo tropeço consecutivo nesta rodada, após ter sido derrotada pela vice-líder Lazio na rodada anterior. São 44 pontos, o que deixa a equipe na sétima colocação. São nove de distância para o Milan e para a Roma, primeiros times no G4. Nas vagas da Liga Conferência e Liga Europa estão Atalanta (6º, 48 pontos) e Internazionale (5º, 51 pontos).

Já o Sassuolo vem em uma boa fase, crescendo na competição. Nos últimos sete jogos, foram cinco vitórias, um empate e uma derrota. A equipe subiu para a 10ª posição, com 40 pontos, a quatro da Juventus.

O placar de 0 a 0 no primeiro tempo refletiu exatamente o que foi o jogo, sonolento por parte das duas equipes. Com mais disputa no meio de campo do que lances de perigo, nenhum dos dois times esteve realmente perto de marcar. As melhores chances foram do Sassuolo em finalizações para fora, enquanto a Juventus criou jogadas apenas em situações de bola parada.

O Sassuolo melhorou muito no segundo tempo e começou a dominar a partida. Após pressionar muito, Matias Perin defendeu a Juventus como pôde. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, Grégoire Defrel, que veio do banco, fez 1 a 0 para o time da casa. A Juventus errou na hora de cortar a bola da área e Defrel bateu firme sem chances para o goleiro.

Rabiot desviou de cabeça e o goleiro Consigli fez uma defesa incrível para manter o Sassuolo na frente. A Juve se manteve no ataque pressionando pelo empate, mas deixou espaços perigosos para o Sassuolo matar a partida nos contra-ataques. Apesar do Sassuolo não conseguir converter as recuperações de bola que teve, a Juve mostrou pouca criatividade com a bola e não conseguiu diminuir o resultado.

Na disputa da Liga Europa, a Juventus volta a campo no meio da próxima semana para enfrentar o Sporting Lisboa, após vencer por 1 a 0 no jogo de ida. Pelo Campeonato Italiano, a Juve enfrentará o líder Napoli na próxima partida. Já o Sassuolo volta a campo para enfrentar a Salernitana fora de casa.

Dois empates por 1 a 1 movimentaram a 30ª rodada do Campeonato Italiano mais cedo neste domingo. 16º colocado, o Lecce ficou na igualdade diante da lanterna Sampdoria, enquanto Torino e Salernitana se enfrentaram em Turim. O Torino ocupa a 11ª colocação, enquanto a Salernitana está em 15º.