Após 17 temporadas de jejum, o Sacramento Kings retornou aos playoffs da NBA com uma vitória emocionante diante do atual campeão Golden State Warriors por 126 a 123 no Golden 1 Center, em Sacramento. Outras três partidas abriram os playoffs do torneio na noite de sábado. Mandantes e favoritos, Boston Celtics e Philadelphia 76ers saíram na frente das séries contra Atlanta Hawks e Brooklyn Nets, respectivamente. Já o New York Knicks conseguiu uma vitória apertada contra os Cavaliers, em Cleveland, por 101 a 97.

“O Sacramento se destacou esta noite, mas fazemos isso pelos nossos torcedores, apenas sabendo como eles apoiam este time nos bons e nos maus momentos, nos realmente maus. É apenas uma prova de como eles são”, disse De’Aaron Fox, cestinha da partida com 38 pontos, após a vitória dos Kings.

Fox foi extremamente decisivo no duelo. 29 dos 38 pontos aconteceram no segundo tempo da partida, incluindo uma bola de três pontos no último quarto que deu a liderança ao Sacramento, a três minutos do fim. A partir disso, o time não perdeu mais a frente do placar.

O camisa 5 contou com uma ajuda de luxo de Malik Monk, que anotou outros 32 pontos. Outro destaque foi Domantas Sabonis, que agarrou 16 rebotes no jogo, além de ajudar com 12 pontos. Foram seis temporadas até que Fox avançasse para os playoffs da NBA, mas a estreia com 38 pontos é a segunda maior de um jogador na pós-temporada, atrás apenas de Luka Doncic, com 42, em 2020.

O jogo foi muito equilibrado do começo ao fim. O primeiro quarto terminou empatado e os Warriors abriram ligeira vantagem na segunda parte, com seis pontos. A folga no placar chegou a aumentar para oito pontos, mas a virada dos Kings aconteceu a três segundos do fim do terceiro quarto, 91 a 90. Mesmo com o embalo do rival, Stephen Curry recolocou o atual campeão em vantagem por 114 a 112 com uma bola de três a quatro minutos do fim da partida. Faltando 47 segundos, Curry também apareceu e diminuiu para 124 a 123, mas Andrew Wiggins errou o arremesso da virada e os Kings ainda marcaram mais dois antes do relógio zerar.

“Este primeiro jogo é meio que processar o sentimento. Nós respondemos, isso é o que somos capazes de fazer. Foi um jogo de alta energia do começo ao fim”, avaliou Curry, cestinha dos Warriors, com 30 pontos. Wiggins falou sobre o arremesso desperdiçado no fim: “A sensação foi intensa. Estou aqui para competir e acredito em mim mesmo.”

OS OUTROS DUELOS

Na Conferência Leste, o Boston Celtics não deu chances para o Atlanta Hawks, no TD Garden, e venceram por 112 a 99. Os Celtics terminaram o primeiro tempo do jogo com 30 pontos de vantagem. Jaylen Brown foi o maior pontuador do jogo, com 29 e 12 rebotes. Jayson Tatum anotou 25 e 11 rebotes. Derrick White adicionou outros 24 pontos. Pelos Hawks, Dejounte Murray fez 24 pontos e Trae Young 16.

No Wells Fargo Center, o Philadelphia 76ers pontuou mais que o Brooklyn Nets nos quatro períodos da partida e terminou com uma vitória por 121 a 101. Candidato a MVP, Joel Embiid fez 26 pontos, com uma grande ajuda de James Harden, que marcou 23. Tobias Harris também brilhou, com 21 pontos. Mas o cestinha do jogo foi Mikal Bridges, dos Nets, com 30 pontos.

O New York Knicks não se abalou por começar a série no Rocket Mortgage Fieldhouse, nem se abateu pelos 38 pontos de Donovan Mitchell e venceu o primeiro jogo contra o Cleveland Cavaliers por 101 a 97. Fundamentais para segurar a vantagem no momento crucial do jogo, Jalen Brunson marcou 27 pontos e Julius Randle, 19.

Confira os resultados deste sábado:

Philadelphia 76ers 121 x 101 Brooklyn Nets

Boston Celtics 112 x 99 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 97 x 101 New York Knicks

Sacramento Kings 126 x 125 Golden State Warriors

Confira os confrontos deste domingo:

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves