As oitavas de final da Liga dos Campeões reservou aos fãs do futebol a reedição da última final do campeonato europeu. A partir desta terça-feira, Liverpool e Real Madrid vão se reencontrar após a vitória do time espanhol, por 1 a 0, na decisão de maio de 2022. Nesta segunda, véspera do jogo de ida do confronto, o técnico Jürgen Klopp admitiu que rever aquela partida foi uma “tortura”.

“Eu não havia voltado a ver aquela final em Paris até o último fim de semana. E me dei conta do motivo. Aquele jogo foi uma tortura. Agora sei porque não tinha revisto. Jogamos bem, mas eles marcaram o gol decisivo”, comentou Klopp, ao lembrar daquela decisão. Na ocasião, o Liverpool foi melhor ao longo dos 90 minutos, criou boas oportunidades de gol, mas pecou nas finalizações e parou nas grandes defesas de Courtois.

O Real foi mais efetivo. Os espanhóis de aventuraram menos no ataque, mas foram decisivos no lance em que Vinícius Junior marcou o único gol da partida. “Poderíamos ter ganhado aquela partida, mas não conseguimos. Agora temos mais experiência”, declarou o técnico do Liverpool, evitando comparações com o confronto atual. “São partidas diferentes, mas sendo um dos jogos com dois dos maiores times do mundo.”

Klopp comemorou a chance de enfrentar o Real novamente num momento mais favorável da temporada para o time inglês. O Liverpool apresentou forte queda de rendimento na atual temporada, longe de brigar pelo título do Campeonato Inglês, como vinha fazendo nos últimos anos, e já eliminado da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa.

“Estou muito feliz por podermos jogar esta partida agora, e não há duas semanas”, comentou o treinador, referindo-se às duas vitórias consecutivas obtidas por seu time no Inglês, algo incomum nesta temporada. “Teremos que jogar duas grandes partidas. E, nas últimas que jogamos, estávamos parecendo um time, de fato. E agora temos que demonstrar isso de novo. Precisamos de resultados, sem dúvida.”

Klopp evitou fazer comentários sobre o momento do rival, que também está longe do seu ideal nesta temporada. “O Real Madrid é um dos clubes mais potentes do mundo e trouxe muitos talentos jovens. É sempre uma equipe muito competitiva e difícil de vencer, mas vamos tentar.”

Sobre a escalação para esta terça-feira, o treinador evitou confirmar a presença de Darwin Núñez. O atacante uruguaio sofreu uma pancada no ombro no fim de semana e deixou o jogo contra o Newcastle, mais cedo, pelo Campeonato Inglês. “Pode ser que ele jogue. Mas teremos que ver como ele está ainda”, desconversou Klopp.

Se não puder contar com Núñez, o treinador poderá escalar o ataque com Salah, Gakpo e Diogo Jota ou Roberto Firmino. Os dois últimos perderam parte da temporada, mas se recuperaram de lesão nas últimas semanas e estiveram em campo no fim de semana.