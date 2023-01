Apresentando para sua segunda passagem pela seleção holandesa, após um trabalho que durou de 2018 até 2020, Ronald Koeman quer fazer a “Laranja Mecânica” jogar um futebol atrativo e ofensivo, como disse durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira. Segundo ele, essas características precisam ser alcançadas pois fazem parte do estilo de jogo tradicional do país.

“Na Holanda, nós tentamos jogar um futebol, bom, atrativo e ofensivo, e esse costuma ser o caminho mais difícil”, afirmou o treinador de 59 anos, que também comentou ter visto muitas coisas que gostaria de mudar no time ao assistir aos jogos da Copa do Mundo do Catar. “Eu vi momentos das partidas que me fizeram pensar: Isso pode ser diferente, isso deve ser diferente”, disse.

Louis Van Gaal, antecessor de Koeman, era muito criticado pela imprensa holandesa e por parte da torcida, pois seu estilo era considerado muito defensivo. Sob o comando do antigo treinador, a seleção chegou às quartas de final do Mundial, em dezembro, e foi eliminada nos pênaltis para a Argentina, que se tornaria campeã dois jogos depois.

Apesar dos comentários sobre o desempenho, Koeman elogiou Van Gaal pelo caminho traçado até a Copa do Mundo. “Foram 20 jogos sem nenhuma derrotada. Seria inacreditável se eu também conseguisse isso”, afirmou, mas sem deixar de reforçar seu posicionamento. “Eu acho que pode ser feito de uma maneira diferente e quero fazer diferente”.

Na primeira vez em que dirigiu a Holanda, Koeman assumiu o comando após a não classificação para a Copa do Mundo de 2018. Foi vice-campeão da edição inaugural da Liga das Nações da Uefa. Em 2020, trocou a seleção nacional pelo Barcelona, e foi substituído por Frank de Boer, mais tarde trocado por Van Gaal.