Barbora Krejcikova, da República Checa, é a mais nova campeã do WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes. A tenista número 30 do mundo superou a líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek, neste sábado para levantar o primeiro WTA 1000 da carreira. A vitória foi por 2 sets a 0, 6/4 e 6/2. Simultaneamente, o russo Daniil Medvedev venceu o título do ATP 250 de Doha, no Catar, por 2 sets a 0 sobre o britânico Andy Murray, com duplo 6/4.

Krejcikova faz história após vencer em sequência as três tenistas do ranking do WTA. Na sexta-feira, ela eliminou a americana Jessica Pegula, número 3 do mundo, na semifinal por 2 sets a 1. Nas quartas de final na quinta-feira, o resultado foi o mesmo diante de Aryna Sabalenka, da Belorrússia, número 2 do mundo.

Este foi o primeiro título de Krejcikova no ano e o sexto da carreira da tenista. Após as façanhas, a tenista checa deverá subir para a 16ª colocação do ranking, que voltará a ser atualizado nesta segunda-feira.

No ATP de Doha, Medvedev confirma que vive grande fase no mês de fevereiro. Este é o segundo título seguido do russo, que também havia triunfado em Rotterdam na última semana. O tenista chega a 17 títulos na carreira e nova vitórias consecutivas.