A checa Petra Kvitova sagrou-se campeã do Masters 1000 de Miami, neste sábado, ao derrotar a casaque Elena Rybakina, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (16/14) e 6/2, em 1h42 de partida.

Além de quebrar a invencibilidade de 13 jogos de Rybakina, a experiente Kvitova, de 32 anos, conquistou o 30ª título, sendo o 9º de WTA 1000.

O primeiro set foi bastante equilibrado e repleto de erros das duas tenistas. Rybakina teve de suar muito para manter seu saque no primeiro game. Daí até o nono, as jogadoras ratificaram seus serviços sem muita tranquilidade.

Kvitova conseguiu a primeira quebra e sacou com 5/4 no placar, mas Rybakina se recuperou na partida e devolveu a quebra. A decisão da parcial foi para o tie-break, que conseguiu reunir o melhor de cada atleta. As duas jogadoras tiveram oportunidades para fechar, mas o set ficou mesmo para a Kvitova em 16 a 14, após 1h06 de jogo.

Rybakina voltou abatida para o segundo set e teve seu primeiro serviço quebrado. Concentrada e sem cometer tantos erros, Kvitoka conseguiu ratificar seus saques e ainda voltou a obter mais uma quebra para fechar em 6/2.