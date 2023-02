LeBron James disse após o All Star Games que não admitia ver o Los Angeles Lakers pelo segundo ano seguido fora da fase final da NBA. O astro prometia os “23 jogos da vida”. Neste domingo, a equipe buscou uma gigante virada na casa do Dallas Mavericks após ficar em desvantagem de 27 pontos, para entrar de vez na briga por uma vaga. Com 111 a 108, o time subiu para o 12° posto, já sonhando com o play in, a repescagem que dará duas vagas aos playoffs. Um dos rivais nesta briga é o Portland Trail Blazers de Damian Lillard, herói na noite de domingo com incríveis 71 pontos contra o Houston Rockets.

LeBron não teve uma apresentação de encher os olhos desta vez, no Texas, mas fez 11 de seus 26 pontos no último quarto, no qual os Lakers finalmente lideraram o placar. O cestinha do time e do jogo foi Anthony Davis, com 30 pontos. Luka Doncic anotou 26 para a equipe de Dallas. O resultado foi inédito na temporada. Até então, haviam sido registrados 138 jogos com um rival abrindo 27 pontos de vantagem e ninguém conseguiu reverter tamanha desvantagem.

Restando pouco mais de sete minutos para o fim do segundo quarto, Wood acertou um arremesso de três para os Mavericks abrirem 48 a 21 na American Airlines Center em festa. O técnico Darvin Ham pediu tempo e ainda sacou o astro LeBron James. Os Lakers estavam irreconhecíveis e caminhando para mais um vexame.

Mas a conversa do técnico recolocou o time de Los Angeles no jogo. Melhorando a pontaria, os Lakers foram para o Intervalo com “apenas” 14 de desvantagem. LeBron tinha somente 12 pontos e Anthony Davis, 11. O martírio do camisa 23 seguiu no terceiro quarto, com somente mais três anotados. Mas Davis melhorou, anotou 11 e a diferença reduziu ainda mais, para 81 a 78 em grande recuperação.

LeBron não é recordista de pontos da NBA por acaso. Com arremesso da linha de três, ele igualou o placar em 84 – faria 11 pontos no último quarto. Nova bola longa, de Beasley, colocou o time em vantagem em 87 a 86. As alternâncias no placar foram até o fim, quando os Lakers abriram 111 a 108 após dois lances livres de Schroder. Irving errou o arremesso de três que levaria o jogo para a prorrogação.

Com o triunfo, os Lakers chegaram a 29 vitórias – somam 32 derrotas. Logo a sua frente aparecem o Portland, que perdeu uma a menos, e New Orleans Pelicans, somente com uma vitória a mais.

Os Lakers superaram o Oklahoma City Thunder na classificação da Conferência Oeste, e estavam passando também o Portland, que entrou em quadra depois. Mas, com um Lillard em sua melhor versão, nada de sustos na Moda Center, em Oregon.

O camisa 0 mostrou que estava com a mão calibrada para se tornar o oitavo jogador da história da NBA a superar a marca dos 70 pontos. Foram 71, com outros 6 assistências, seis rebotes e incríveis 13 bolas de três, combinação jamais vista na NBA, na vitória por 131 a 114 sobre o Houston Rockets.

Lillard se igualou a Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers, que também fez 71 pontos na atual temporada – sobre o Chicago Bulls, dia 2 de janeiro. O recorde do armador do Portland era de 61 na franquia. A torcida gritou “MVP” de pé para o jogador.

Lillard anotou 41 pontos, com oito cestas de 3, antes do intervalo. “Gosto daqueles momentos no jogo em que estou apenas indo atrás das marcas”, disse Lillard, acrescentando. “Estava no modo de ataque.” A celebração não foi maior porque o jogador acabou escolhido para um teste de drogas logo após a partida e ele tem medo de agulhas.

“Eu sei que tenho muitas tatuagens, mas quando você está fazendo uma coleta de sangue, é diferente das tatuagens. Isso me levou ao chão”, afirmou, exaltando seu feito. “Acho que qualquer jogador tenta aproveitar aqueles momentos nos quais está quente, no modo de ataque, e se sentindo bem.”

“Realmente foi uma performance magistral”, completou o técnico dos Blazers, Chauncey Billups, impressionado com a partida perfeita de seu armador. “Foi uma obra de arte. Isso foi incrível.”

Agora, Lillard tenta manter a pontaria afinada em confronto com o atual campeão Golden State Warriors, na Chase Center, em San Francisco. A equipe da Califórnia jogou pela segunda vez desfalcada de seu trio titular formado por Stephen Curry, Andrew Wiggins e Draymond Green. Coube a Klay Thompson, cestinha com 32 pontos, comandar a virada sobre o Minnesota Timberwolves por 109 a 104.

Os visitantes chegaram a abrir 20 a 7 no primeiro quarto e tinham dez de vantagem restando 8 minutos para o fim do jogo. Três cestas de três seguidas na reta final foram decisivas para a vitória. Lamb empatou em 99, DiVincenzo abriu três e Thompson colocou seis de vantagem. Depois, bastou administrar.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTE DOMINGO:

Milwaukee Bucks 104 x 101 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 129 x 127 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 102 x 82 Washington Wizards

Dallas Mavericks 108 x 111 Los Angels Lakers

Cleveland Cavaliers 118 x 93 Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder 115 x 124 Sacramento Kings

Golden State Warriors 109 x 105 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 131 x 114 Houston Rockets

Denver Nuggets 134 x 124 Los Angeles Clippers

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

Charlotte Hornets x Detroit Pistons

Philadelphia 76ers x Miami Heat

New York Knicks x Boston Celtics

New Orleans Pelicans x Orlando Magic