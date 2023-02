O Los Angeles Lakers deixou a quadra em New Orleans derrotado na noite deste sábado, mas LeBron James está ainda mais perto de se tornar o maior pontuador da história da NBA. Com 27 pontos na derrota por 126 a 131 para os Pelicans, o astro de 38 anos dos Lakers está a 36 pontos de superar o recorde de 38.387 de Kareem Abdul-Jabbar. Do outro lado, na Conferência Leste, Giannis Antetokounmpo anotou 35 pontos e garantiu a sétima vitória consecutiva do Milwaukee Bucks, contra o Miami Heat, por 123 a 115.

A sequência impecável do grego Antetokounmpo continua. No Fiserv Forum, ele alcançou seu 32º “triple-double” da carreira. Além dos 35 pontos, foram 15 rebotes e 11 assistências. “Você meio que sabe o que esperar do time do Miami. Jogamos contra eles muitas vezes. Eles irão se ajudar, serão agressivos na defesa, então você precisa acertar o passe, manter a agressividade e tomar o máximo de boas decisões possíveis durante o jogo”, disse Giannis.

Com 36 vitórias e 17 derrotas, o Milwaukee é o segundo melhor time da Conferência Leste da NBA. Apesar dos 32 pontos de Jimmy Butler, o Miami Heat perdeu seu terceiro jogo na sequência de quatro partidas fora de casa, mas segue dentro dos playoffs, em sexto (29-25).

Já os Lakers estão na 13ª colocação da Conferência Oeste (25-19) e têm sua sequência de duas vitórias interrompida. Também na briga pelo play-in, o New Orleans Pelicans é o 10º time da conferência (27-27). Brandon Ingram foi o cestinha da partida, com 35 pontos, e Anthony Davis anotou 34 e 14 rebotes pelos Lakers.

“Eu só quero vencer. Vocês sabem, jogar a partida da forma certa e ver o que acontece. Estou extremamente cansado, mas estarei pronto para jogar na terça”, disse LeBron. A sequência dos Lakers agora é em casa. Contra o Oklahoma City Thunder na terça e contra o Milwaukee Bucks na quinta. A expectativa para a quebra do recorde fez com que os preços dos ingressos para as duas partidas disparassem.

A noite de sábado foi cheia de destaques individuais. Nikola Jokic adicionou um “triple-double” (14 pontos, 18 rebotes e 10 assistências) aos 41 pontos de Jamal Murray na vitória por 128 a 108 do Denver Nuggets sobre o Atlanta Hawks na Ball Arena. O Denver segue líder no lado Oeste (37-16) e o Atlanta, que jogou sem Trae Young, está em oitavo no lado Leste.

Stephen Curry machucou a perna esquerda e, mais uma vez, o Golden State Warriors teve que lutar loucamente pela vitória no Chase Center. O astro guardou 21 pontos, seis rebotes e sete assistências antes da lesão e os Warriors batalharam para manter a vantagem contra o Dallas Mavericks, sem Luka Doncic. A partida terminou 119 a 113 para o time da casa. Os times brigam diretamente pelos playoffs. O Golden State é o sétimo (27-26) e os Mavericks estão em sexto (28-26).

Quarto da Conferência Oeste, o Los Angeles Clippers venceu o New York Knicks (sétimo colocado da Conferência Leste) na prorrogação por 134 a 128. O Phoenix Suns é quinto no lado Oeste graças à vitória por 116 a 100 fora de casa contra o lanterna Detroit Pistons. Outro destaque é o Brooklyn Nets, que contou com 44 pontos de Cam Thomas para vencer o Washington Wizards por apertados 125 a 123. O Brooklyn é o quarto no lado Leste e os Wizards estão em 11º.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Brooklyn Nets 125 x 123 Washington Wizards

New Orleans Pelicans 131 x 126 Los Angeles Lakers

Detroit Pistons 100 x 116 Phoenix Suns

New York Knicks 128 x 134 Los Angeles Clippers

Chicago Bulls 129 x 121 Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks 123 x 115 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 153 x 121 Houston Rockets

Golden State Warriors 119 x 113 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 128 x 108 Atlanta Hawks

Acompanhe os jogos deste domingo:

Charlotte Hornets x Orlando Magic

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies x Toronto Raptors

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

New Orleans Pelicans x Sacramento Kings