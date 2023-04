O Chelsea não vence há seis jogos, sendo quatro derrotas, três consecutivas. Na semana passada, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões, levou 2 a 0 do Real Madrid, na Espanha, ficando em situação delicada para o compromisso desta terça-feira, em Londres. Mesmo em crise e com situação delicada na eliminatória, o técnico Frank Lampard acredita em reviravolta sobre os atuais campeões.

“Tudo é possível no futebol. Por isso que essas competições de duas partidas são as melhores que existem”, afirmou o treinador. “Entendemos que é um adversário de alto nível, mas não há dúvidas que somos uma equipe competitiva e que merecemos estar nesta fase”, disse.

O treinador tem bons motivos para esbanjar confiança, apesar de no campo o time vir desapontando. Nas oitavas, depois de levar 1 a 0 na casa do Borussia Dortmund, o Chelsea conseguiu a virada com 2 a 0. E uma grande lição vem de 2022, quando caiu por 3 a 1 em Londres para o mesmo Real Madrid e fazia 3 a 0 no Santiago Bernabéu. Na ocasião, Rodrygo diminuiu no fim e os merengues levaram a melhor na prorrogação com um gol de Benzema, mas o time inglês calou o estádio por muito tempo.

“Não estamos quebrados. Óbvio que não figuramos onde gostaríamos (na classificação do Inglês), na Liga dos Campeões perdemos por 2 a 0, mas temos chance de reverter. Vamos lutar muito para que a vitória aconteça, seria algo especial”, enfatizou o técnico.

Lampard está confiante no apoio da torcida em Stamford Bridge. “A atmosfera será ótima e temos de aproveitar isso no início do jogo. Será uma recepção positiva e o resto cabe a nós, como equipe, jogar com um desejo real de dar a volta por cima.”

Nada, porém, de desmerecer o oponente, maior campeão da Liga dos Campeões. “Não sei a história exata do Real Madrid, mas olhando de fora vejo que eles t~em um grande treinador que eu conheço muito bem por trabalhar com ele. Ele precisa levar todo o crédito neste momento, porque a campanha deles para a final do ano passado foi uma incrível resiliência que ele liderou”, afirmou Lampard. “E o time está há muito tempo jogando no mais alto nível.”