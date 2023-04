Frank Lampard está de volta para sua segunda passagem no comando técnico do Chelsea, clube no qual foi ídolo como jogador. Ele foi anunciado nesta quinta-feira como novo treinador do clube londrino, em substituição ao demitido Graham Potter, mas apenas até o final desta temporada, de forma interina.

“Este é meu clube””, disse o ex-meio campista de 44 anos em coletiva de imprensa realizada às pressas. “Eu tenho confiança em mim, eu tenho um bom conhecimento sobre o elenco, pois trabalhei bastante com eles anteriormente. Também sou familiarizado com o campo de treinamento, o estádio, a torcida, entendo o que os torcedores querem e farei o possível para dar isso a eles”, comentou.

O maior desejo da torcida no momento é que o time volte a apresentar um bom futebol para ter chances de brigar pelo título da Liga dos Campeões. Na próxima quarta-feira, 4 de abril, o Chelsea enfrenta o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pela rodada de ida das quartas de final. Embora tenha levado o time longe na principal competição da Europa, Graham Potter foi demitido no último domingo em razão da insatisfação com seu desempenho no Campeonato Inglês.

O time de Londres faz uma campanha oscilante e está em 11º lugar, com 39 pontos, a nove rodadas do fim, por isso tem poucas chances de conseguir vaga para algum dos torneios europeus da próxima temporada. A difícil missão de vencer a Liga dos Campeões é um caminho para resolver esse problema.

Aposta para tentar salvar a temporada, Lampard treinou o Chelsea entre julho de 2019 e janeiro de 2021, quando foi demitido após resultados ruins na liga nacional. O mais perto que chegou de conquistar um título foi no vice-campeonato da Copa da Inglaterra. Seu último trabalho como treinador foi no Everton.

O cenário pode mudar dependendo do desempenho do ídolo sob comando do Chelsea nesta reta final, mas a diretoria do clube se movimenta no mercado para encontrar um treinador que assuma o time na próxima temporada. Os mais especulados pela imprensa inglesa são o espanhol Luis Enrique, que deixou a seleção espanhola após a Copa do Mundo do Catar, e Julian Nagelsmann, recentemente demitido do Bayern de Munique.