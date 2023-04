Lanterna do Campeonato Alemão, o Hertha Berlin deu uma cartada importante neste domingo na sua busca por evitar o rebaixamento. O tradicional clube alemão demitiu o técnico Sandro Schwarz e anunciou o retorno do húngaro Pál Dárdai, faltando seis rodadas para o fim da competição.

O clube, que passou a fazer parte da 777 Partners (que é dona da SAF do Vasco, no Brasil), tomou a decisão na esteira da dura goleada sofrida para o Schalke, por 5 a 2, na sexta-feira. O duelo reunira o último e o penúltimo colocado, num legítimo “jogo de desesperados”, no qual o Hertha levou a pior e amarga agora a lanterna, em situação cada vez mais delicada.

No 18º lugar da tabela, o Hertha tem apenas 22 pontos, a cinco do Bochum, o 15º e primeiro time fora da zona de rebaixamento. Junto de Sandro Schwarz, deixam o clube de Berlim os auxiliares Volkan Bulut e Daniel Fischer.

Para o lugar de Schwarz, o clube contratou Pál Dárdai, de 47 anos, que fará sua terceira passagem pelo time. “Pál já nos mostrou por duas vezes que ele pode estabilizar um time com seu jeito simples de ser e que ele pode liderar uma equipe em situações como esta. Estamos convencidos disso”, disse o diretor esportivo do Hertha, Benjamin Weber.

Ex-jogador do próprio Hertha, Pál Dárdai comandou o time anteriormente entre fevereiro de 2015 e junho de 2019 e também entre janeiro e novembro de 2021. Antes disso, foi técnico da seleção da Hungria, que havia comandado o Hertha entre fevereiro de 2015 e junho de 2019, e depois entre janeiro e novembro de 2021.

Os próximos jogos do desesperado Hertha serão contra Werder Bremen, Bayern de Munique, Stuttgart, Colonia, Bochum e Wolfsburg. Se não mostrar serviço, o time da capital alemã voltará a disputar a segunda divisão, o que não acontecia desde 2012.