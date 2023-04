O técnico Pedro Caixinha tem um problema para a sequência do Red Bull Bragantino na temporada. Isso porque o meia-atacante Nacho Laquintana sofreu uma fratura no tornozelo no último jogo, diante do Cuiabá, e precisou passar por cirurgia. Em comunicado, o clube informou que o tempo para o retorno do uruguaio é indeterminado.

“O jogador Nacho Laquintana sofreu uma fratura na região do tornozelo esquerdo, na partida contra o Cuiabá, e passou por cirurgia. O prazo de retorno é indeterminado”, comunicou o clube.

O uruguaio de 24 anos chegou ao Red Bull Bragantino recentemente e fez apenas duas partidas, ambas pelo Brasileirão, sendo titular na estreia. Antes do Brasil, atuou apenas por clubes do Uruguai: Defensor Sporting, entre 2018 e 2021, e Peñarol, entre 2021 e 2023.

O Bragantino está invicto no Brasileirão. Após vencer o Bahia por 2 a 1 na estreia, empatou com o Cuiabá, por 1 a 1, somando quatro pontos, em sétimo lugar. O time volta a campo no sábado, às 18h30, quando recebe o Cruzeiro, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).