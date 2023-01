Em um confronto doméstico, a paulista Laura Pigossi estreou com vitória nesta segunda-feira, no WTA 125 de Cali, na Colômbia. Ela superou a gaúcha Gabriela Cé com um duplo 6/1 apresentando um domínio total sobre a adversária.

“Consegui jogar muito bem taticamente. No começo estava bastante tensa.É diferente jogar com alguém do seu país, ainda mais com a Gabi, que já enfrentei várias vezes. Estou feliz pela maneira que joguei e todos os pontos foram muito disputados”, afirmou Pigossi.

Laura Pigossi atualmente está em 110º lugar e obteve a sua segunda vitória em três confrontos contra Cé (263ª colocada). Pelo triunfo, ela vai receber 15 pontos no ranking e aguarda agora a vencedora do duelo entre a cipriota Raluka Serban e a americana Quinn Gleason.

LUISA STEFANI VOLTA AOS TREINOS

Depois de fazer história ao conquistar o título de duplas mistas com Rafael Matos no Aberto da Austrália, na semana passada, Luisa Stefani retomou os treinamentos nesta segunda-feira em Melbourne.

A tenista número 34 do mundo tem como objetivo agora cumprir um roteiro de competições. Nesta quinta, ela arruma as malas e segue para Abu Dhabi, onde vai competir no WTA 500 local junto com a chinesa Shuai Zhang. Stefani terá ainda pela frente mais dois torneios. O WTA 500 de Doha e o WTA 1000 de Dubai, onde vai contar com a parceria da casaque Anna Danilina na quadra.

“Tirei o final de semana para comemorar. Não é todo dia que ganhamos um Grand Slam. Estou deixando cair a ficha. Sem palavras para descrever as emoções dos últimos dias. Eu e o Rafa conseguimos aproveitar muito e conquistar um sonho que mexe com a gente de maneira diferente”, disse a atleta.