Com gol solitário de Lautaro Martinez, a Inter de Milão derrotou o Verona por 1 a 0 neste sábado, no estádio Giuseppe Meazza, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado serviu para a equipe se aproximar de Milan e Juventus na tabela de classificação. O Napoli lidera com folga.

A quarta vitória nos últimos cinco jogos disputados levou a Inter aos 37 pontos, na quarta posição. O Milan tem 38, enquanto a Juventus soma os mesmos 37. Na liderança isolada, o Napoli soma 47. O Verona, por outro lado, acabou caindo para a penúltima posição, apenas à frente da Cremonese, que acabou derrotada pelo Monza na rodada.

A Inter não teve uma superexibição, mas aproveitou-se do bom início de partida para definir a vitória. Logo aos três minutos, Lautaro Martinez pegou o rebote dentro da área e chutou no canto esquerdo do goleiro Lorenzo Montipó para fazer o único gol do duelo.

O mesmo Lautaro teve a chance de ampliar, ainda no primeiro tempo, mas jogou rente à trave. O Verona chegou a ter bons momentos, mas não conseguiu empatar. A equipe visitante errou muito no quesito finalização.

No segundo tempo, a Inter chegou a balançar as redes com Lautaro Martinez, mas o árbitro pegou falta no lance e anulou o que seria o segundo gol do time. O Verona ainda tentou um abafa final, mas não conseguiu encontrar espaço na defesa adversária.

À frente do placar, a Inter foi administrando a vantagem, mas sofreu um susto aos 25 minutos. Sulemana recebeu na entrada da área e arriscou. Andre Onana fez grande defesa para confirmar três pontos importantes para a equipe de Milão.

A Inter volta a campo na segunda-feira (23), às 16h45, diante do Empoli, no estádio Giuseppe Meazza, podendo até mesmo assumir a vice-liderança no Campeonato Italiano.