O Corinthians disputa, neste sábado, diante do Santo André, o último jogo da primeira fase do Campeonato Paulista. O time está classificado para as quartas de final e o técnico Fernando Lázaro fez uma análise do desempenho de seus comandados, além de comentar cada setor da equipe.

“É um início de trabalho, que está se ajustando. Vejo dessa forma (time fazendo bons jogos), foi ganhando consistência ao longo do tempo, conseguiu ajeitar primeiro a parte ofensiva, trazer resultados e construir bem o jogo. Depois defensivamente, foi o segundo estágio, que ainda tem buscado aprimoramento, mas tem melhorado, conseguido neutralizar mais. Defendemos melhor como time”, disse o treinador, que armou a dupla de zaga com Bruno Mendez ao lado de Gil, deixando Balbuena na reserva.

No meio de campo, Lázaro tem seu quarteto predileto, formado por Roni, Giuliano, Adson e Renato. Mas o comandante sabe que é difícil contar sempre com esta formação. “Ocorrem ausências naturais por motivos diferentes. As peças vão se ajustando, encorpando, entendendo as funções e execução, crescendo ao longo dos jogos.”

Ao mesmo tempo, Lázaro pede disposição total do grupo e não garante titularidade, deixando aberta a disputa por posições. “A caminhada é muito longa e é necessário que exista esta disputa interna. Quem está dentro do time precisa crescer mais e quem está fora coloca pressão. Temos de ter todos em bom momento para dar estabilidade nos 90 minutos.”

O treinador também comentou as variações ocorridas no setor ofensivo, após desistir d usar três atacantes, adaptando Giuliano como segundo volante. “Os atacantes estão com espaço maior para movimentação, com auxílio do meio de campo. Buscamos aproveitar a qualidade técnica e também a leitura que os atletas têm do jogo. Embora o sistema se repita, a estratégia para os jogos não se repetem, eles buscam essa diversidade de trocas.”

Com cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas, o Corinthians soma 19 pontos e lidera com folga o Grupo C. Seu adversário nas quartas do Paulistão será São Bento, Ituano ou Ferroviária, sendo conhecido após os jogos de domingo.