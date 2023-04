O Corinthians estreou com o pé direito na Copa Libertadores, mas mesmo com a vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, em Montevidéu, a noite terminou com um sabor agridoce para o torcedor. Isso porque o meia Renato Augusto, que retornava à equipe depois de um mês tratando um problema no joelho direito, ficou apenas dez minutos em campo após sentir novamente o local. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Fernando Lázaro disse que ainda não sabe o que realmente aconteceu com o jogador e torce por uma rápida recuperação do atleta.

“Ainda não temos clareza do que foi. No momento que ele apoiou e pisou sentiu um incômodo no joelho. Vamos aguardar para avaliações futuras e que seja o menos grave possível”, disse o treinador.

O time do Corinthians começou bem a partida, apertando o Liverpool no campo de defesa. No entanto, ficou desnorteado com a saída de Renato Augusto e demorou a “voltar” para o jogo. Fernando Lázaro reconheceu que a perda repentina do camisa 8 influenciou na queda de rendimento da equipe na etapa inicial.

“Claro que impacta. É um atleta importante do time e que estava retornando. O time estava jogando bem e acontece esse primeiro momento de reajuste. A gente tentou reorganizar porque ficamos com a bola ‘nervosa’, mas recuperamos e saímos com um bom resultado”< comenta. "Era uma estreia de Libertadores, fora de casa, depois de 25 dias, e tem a saída do Renato... São vários componentes que se acumularam, mas a equipe conseguiu dar uma resposta quanto a isso."

O Corinthians abriu o placar no fim do primeiro tempo com Balbuena, de cabeça, após cobrança de escanteio. Na etapa final, Róger Guedes fez duas e garantiu a vitória no Uruguai. Questionado se irá repetir a escalação que levou a campo nesta quinta-feira para o duelo com o Remo na próxima semana, no Pará, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Lázaro despistou e exaltou a força do elenco corintiano.

“Temos a necessidade de criar um grupo forte. O Maycon precisou entrar com dez minutos, o Balbuena voltou dando uma ótima resposta. O Cantillo entrou bem. Nós temos um grupo principal e não um time principal e a quantidade de jogos que vai vir na sequência exige isso. Vamos trabalhar jogo a jogo, analisando o adversário e as características dos nossos atletas para suportar o calendário.”

O Corinthians encara o Remo na próxima quarta-feira, dia 12, em Belém. Quatro dias depois cara o Cruzeiro, em São Paulo, na estreia do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo pela Libertadores acontece em 19 de abril, diante do Argentino Juniors, na Neo Química Arena.