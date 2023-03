O Corinthians conhecerá neste domingo quem enfrentará nas quartas de final do Campeonato Paulista. Sem poder antecipar análises do adversário da próxima etapa do Estadual, o técnico Fernando Lázaro entende que a constante evolução de sua equipe na temporada fortalece o time para os confrontos mata-mata.

“Acho que a equipe conseguiu ter bons momentos nessa primeira fase. Tivemos um nível interessante em um intervalo curto de competição. O time veio crescendo ao longo do torneio. Estamos conseguindo manter padrões durante o jogo. O Corinthians chega para o mata-mata com uma postura satisfatória e um estágio interessante diante das novas ideias. Temos nos estruturado bem”, disse Lázaro.

Na vitória sobre o Santo André no sábado, por 3 a 1, o treinador optou por poupar alguns titulares que estavam pendurados. Em campo, jovens ganharam oportunidade e novidades foram vistas, como Caetano, Pedrinho e Matheus Araújo. Entre os mais experientes, Fausto Vera teve atuação tímida e Paulinho marcou o gol da virada.

Lázaro, no entanto, não esconde que o time titular, do meio campo para frente, está desenhado, com Roni, Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Yuri Alberto. Renato Augusto, que deixou o campo com dores no joelho não preocupa, assim a equipe principal deve estar em campo diante de São Bento, Ituano ou Ferroviária.

“É o time que tem jogado e se consolidou. O que eu costumo falar é sobre a importância de ter vários atletas em evolução. A estruturação do time e a compreensão da ideia de jogo vão facilitando bem o processo. Por isso falo que não são 11 titulares. A temporada exige isso. No momento, o time está criando uma cara e são esses os titulares, mas o futebol é dinâmico. A disputa interna é sempre sadia e potencializa os dois lados, de quem está no time e quem luta por um espaço”, afirmou.

O Corinthians não tem compromissos neste meio de semana e poderá usar os treinamentos para se preparam com tranquilidade para o jogo único das quartas de final do Paulistão.