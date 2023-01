Nas últimas temporadas, o Napoli fez boas campanhas no Campeonato Italiano e acabou perdendo o fôlego na reta final. Mas jamais teve tamanha vantagem como na atual edição. Sem conquistar o título há 32 anos, a equipe fecha o primeiro turno com 12 pontos a mais que o segundo colocado graças a tropeços de seus concorrentes nesta 19ª rodada. Um dia após ver a Inter ser superada em casa, festejou o tropeço do vice-líder colocado Milan, atropelado pela Lazio por 4 a 0 no Estádio Olímpico, em Roma, com direito a gol do brasileiro Felipe Anderson.

Depois de ver o líder superar o Torino, por 2 a 0, no sábado, o Milan entrou em campo sob pressão de tentar reduzir a grande vantagem do time de Luciano Spaletti. Tinha pela frente uma equipe forte em seus domínios e com apoio maciço das arquibancadas.

Sob intensa cantoria, os mandantes demoraram somente quatro minutos para abrir frente. Pressionando o Milan e investindo em trocas rápidas de passes, tiraram o zero do placar com o sérvio Milinkovic-Savic recebendo de Zaccagni livre na área e mandando no canto direito de Tatarusanu.

Mesmo em vantagem, a Lazio não diminuiu o ritmo. Ao contrário, parecia mais disposta em campo e dominava a partida diante de um Milan tenso e desorganizado. Zaccagni ampliou ainda no primeiro tempo.

Apesar de ter ido para os vestiários com somente dois gols de desvantagem, o Milan poderia ter sofrido mais, graças ao talento do espanhol Luis Alberto na criação. Por vezes o camisa 10 deixou companheiros em situação de gol. Sua bela apresentação foi coroada com gol de pênalti na etapa final. Pedro foi derrubado e ele bateu no meio do gol para fazer 3 a 0.

A cada gol sofrido pelo Milan, o incrédulo técnico Stefano Pioli anotava bastante em um caderninho o que via. Não eram poucos os erros do Milan. Entregue em campo, o time nada produzia. E fazia seu torcedor sofrer.

Em nova troca de passes da Lazio, Luis Alberto deixou Felipe Anderson de frente para Tatarusanu. O brasileiro, improvisado como centroavante, escolheu o canto e transformou a vitória em goleada, marcando pelo quarto jogo seguido e fechando a impressionante surra. A torcida festejou o resultado e viu o time entrar na briga pelo segundo lugar.

O Napoli sobra no topo da tabela, com 50 pontos. O Milan vem a seguir, com 38, com Internazionale, Roma e Lazio na cola, todos com 37. O segundo turno começa na sexta-feira. Mas os cinco primeiros só jogam no fim de semana. A Lazio hospeda a Fiorentina, o Milan encara o Sassuolo, em Milão, a Inter visita o Cremonese e o Napoli, em seus domínios, tem duro compromisso com a Roma.