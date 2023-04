Em um jogo bastante disputado, a Lazio derrotou a Juventus, neste sábado, no Estádio Olímpico, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. Com isso, o time de Roma chegou aos 58 pontos, na segunda colocação, atrás apenas do Napoli, que soma 74. Já a equipe de Turim, com 44, é a sétima colocada.

O empate por 1 a 1 no primeiro tempo foi injusto. A Lazio teve o domínio do jogo, enquanto a Juventus passou praticamente os primeiros 45 minutos na defesa.

O destaque do time romano foi Milinkovic-Savic, o mais ativo no ataque. Depois de levar perigo por três vezes para a meta de Szczesny, o meio-campista abriu o placar, aos 38 minutos, após uma disputa com o brasileiro Alex Sandro. O VAR não viu irregularidade na jogada.

O goleiro Provedel foi um espectador privilegiado, mas aos 42 minutos, após escanteio cobrado pela direita, a Juventus chegou ao empate. Bremer cabeceou e Rabiot pegou o rebote: 1 a 1.

A Juventus voltou agressiva para a etapa final, com forte marcação na saída de bola da Lazio. O jogo ganhou forte ritmo, com as equipes se revezando no ataque. Aos oito minutos, Felipe Anderson escapou pela direita e cruzou para a área. Luis Roberto deu lindo passe de letra e Zaccagni bateu com estilo para fazer 2 a 1.

Em desvantagem a Juventus se lançou ainda mais ao ataque e viu Zaccagni fazer o terceiro da Lazio, mas o atacante estava em posição de impedimento. Mas também quase empatou em nova cabeçada de Vlahovic.

A partir daí, a Juventus teve o domínio do jogo, pressionou a Lazio em seu campo, mas não conseguia grandes oportunidades. Aos 39, criou, mas Fagioli errou o alvo, após bela jogada de Chiesa pela esquerda.

Os minutos finais foram de pressão da Juve, que abusou das bolas altas alçadas na área, mas parou na boa atuação da zaga da Lazio.