Após um mês longe das quadras, LeBron James fez seu retorno ao Los Angeles Lakers na noite deste domingo. O astro, longe de estar 100% na parte de preparação física, foi reserva e, apesar do esforço, não conseguiu evitar nova derrota da equipe da Califórnia. Em casa, os Lakers foram batidos pelo Chicago Bulls por 118 a 108.

Foi apenas a segunda vez que LeBron começou como reserva ao longo de sua carreira de 20 anos na NBA. A primeira aconteceu em dezembro de 2007, em sua primeira passagem pelo Cleveland Cavaliers. Ao longo de 29 minutos, ele anotou 19 pontos e oito rebotes. Mesmo sem empolgar, foi o cestinha da equipe anfitriã.

LeBron não jogava uma partida desde 26 de fevereiro devido a uma lesão no tendão do pé direito. Ele voltou aos treinos somente na quinta-feira num esforço para ajudar a equipe nas últimas duas semanas da temporada regular da NBA. Os Lakers tentam confirmar a vaga no play-in, a repescagem para os playoffs.

No total, o astro perdeu 13 jogos do time, que acabou se saindo melhor do que o esperado, com oito vitórias e cinco derrotas. “Agora temos uma chance de terminar entre os oito primeiros colocados (da Conferência Oeste). Isso mudou, com certeza, a minha mentalidade neste retorno e fiz de tudo para fazer parte disso”, declarou o jogador.

“Eles jogaram um grande basquete. Fiquei em êxtase. Tanto que num momento eu estava usando uma bota (de proteção) e, no outro, já estava sem ela. Vocês me viram do lado de fora, muito feliz por ver o que os meus companheiros estavam fazendo”, lembrou o recordista de pontos da história da NBA.

Quanto à lesão, LeBron evitou dar detalhes. Disse apenas que os médicos avaliaram que “estava melhorando mais rápido do que eles imaginavam”. Indicou que fará mais exames nas próximas semanas e sugeriu que a cirurgia, se necessário, será feita somente ao fim do campeonato.

Com LeBron ainda abaixo do esperado, os Lakers apostaram em Troy Brown Jr. e Malik Beasley, responsáveis por 18 pontos cada. Mais discreto, Anthony Davis contribuiu com 15 pontos e nove rebotes. Mas a dupla foi ofuscada por Zach LaVine e DeMar DeRozan, autores de 32 pontos e de 17 pontos e 10 assistências, respectivamente.

Os Lakers ocupam a nona posição da tabela do Oeste, com 37 vitórias e 38 derrotas. Os Bulls estão em 10º no Leste, com 36/38, no limite da zona de classificação para o play-in.

Em situação mais favorável que os Lakers, o Golden State Warriors também tropeçou nesta rodada. Em casa, caiu diante do Minnesota Timberwolves por 99 a 96. Jordan Poole saiu do banco de reservas para ser o cestinha dos anfitriões, com 27 pontos. Stephen Curry contribuiu com 20 pontos e nove assistências.

Pelos Timberwolves, o destaque também saiu do banco. Foram 23 pontos de Naz Reid.

Kyle Anderson (12 pontos e 10 rebotes) e Rudy Gobert (10 pontos e 18 rebotes) registraram um “double-double” cada. O time está em sétimo lugar, com 38/37, logo atrás dos atuais campeões da NBA. Os Warriors têm retrospecto de 39/37, dentro da zona de classificação direta aos playoffs.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Charlotte Hornets 110 x 104 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 108 x 118 Chicago Bulls

Boston Celtics 137 x 93 San Antonio Spurs

Toronto Raptors 114 x 104 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 108 x 91 Houston Rockets

Orlando Magic 119 x 106 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 119 x 123 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 112 x 118 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 96 x 99 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Indiana Pacers x Dallas Mavericks

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

New York Knicks x Houston Rockets

Utah Jazz x Phoenix Suns

Denver Nuggets x Philadelphia 76ers

Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers x Chicago Bulls