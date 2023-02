LeBron James se tornou, nesta quarta-feira, o maior pontuador da história da NBA. O astro do Los Angeles Lakers ultrapassou os 38.387 pontos de Kareem Abdul-Jabbar, em jogo contra o Oklahoma City Thunder, e estabeleceu um novo recorde na liga americana de basquete. Não demorou muito para as comparações com Michael Jordan, considerado o maior atleta da modalidade, surgirem na internet.

No Twitter, alguns usuários lembraram outros feitos de LeBron ao compará-lo a Jordan. Além do maior número de pontos, o jogador dos Lakers possui mais assistências que Magic Johnson, ex-companheiro de Michael, e mais acertos em bolas de três que Klay Thompson, experiente ala do Golden State Warriors. “Inacreditável. O melhor jogador da história”, comentou um perfil. “Jamais teremos alguém com a dedicação e talento de LeBron James”, disse outro.

Por outro lado, houve quem achasse um absurdo comparar LeBron com Michael Jordan. “LeBron James é bom, o melhor de sua geração, mas o melhor de todos? Não está nem perto de Michael Jordan. Jordan está anos-luz à frente e as estatísticas mostram isso”, comentou um fã da lenda do Chicago Bulls.

Para defender Jordan, surgiram até mesmo comparações com o futebol. “Em termos de pontuação, LeBron James está para Roberto Dinamite, assim como Michael está para Pelé”, afirmou um usuário, em referência ao recorde de gols do ídolo do Vasco no Campeonato Brasileiro.

HOMENAGEM DO GOOGLE E PARABÉNS DE BRASILEIROS

O astro dos Lakers recebeu uma homenagem do Google após a quebra do recorde de Abdul-Jabbar. Ao entrar no site da plataforma de busca e pesquisar pelo nome do astro dos Lakers, aparece na tela do dispositivo uma animação com bolas de basquete, cestas, papéis picados e uma coroa. O jogador é apelidado pelos fãs de “King James” (“Rei James”, em tradução literal).

Vinícius Junior e Neymar também reverenciaram LeBron James, parabenizando o astro pelo feito em suas respectivas contas oficiais no Instagram. O jogador do Real Madrid compartilhou imagens de James na partida contra o Thunder com o emoji de uma coroa e o número de pontos alcançado pelo astro. Já o camisa 10 da seleção compartilhou uma montagem de LeBron com uma “salva de palmas”. O francês Kylian Mbappé compartilhou uma foto ao lado do jogador dos Lakers com a legenda “o melhor”.