Uma das lendas do MMA brasileiro, Anderson Silva fará parte do Hall da Fama do UFC. O Spider, apelido que ganhou durante sua longa trajetória de vitórias no peso-médio do Ultimate, foi indicado durante o UFC 286, realizado em Londres.

Anderson Silva viveu o seu auge entre os anos de 2006 e 2013. Foram dez defesas de cinturão, superando grandes nomes como Vitor Belfort, Chael Sonnen, dentre muitos outros.

O Spider perdeu seu posto em duas lutas com o americano Chris Weidman. Em uma delas, o brasileiro sofreu uma grave lesão na perna. Após passar por outras categorias, ele deixou o MMA em 2020. Desde então, vem se apresentando no boxe.

“Anderson Silva é um dos maiores atletas de todos os tempos. A sequência de 16 vitórias dele no UFC, 10 defesas de título bem sucedidas e quase sete anos como campeão dos médios foram uma das coisas mais marcantes que já vi no esporte profissional. Ele é um verdadeiro artista dentro do octógono, e vai ser uma honra introduzi-lo ao Hall da Fama do UFC”, disse Dana White, durante o evento.

A cerimônia do Hall da Fama acontecerá em julho, em Las Vegas. Anderson Silva é o quinto brasileiro que recebeu tal honra. Os outros são: José Aldo, Royce Gracie, Rodrigo Minotauro e Maurício Shogun.