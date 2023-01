O zagueiro Léo Pereira ganhou um incentivo a mais para tentar frear o forte ataque palmeirense na decisão da Supercopa do Brasil, neste sábado, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Sondado por alguns clube, o defensor renovou contrato por cinco temporadas e ganhou um aumento salarial.

“O clube de Regatas do Flamengo informas que o atleta Léo Pereira renovou seu contrato até 31 de dezembro de 2027”, oficializou o clube carioca, que ainda mostrou o jogador assinando o novo vínculo. Pedro também havia ampliado seu vínculo com o clube durante a semana.

Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020, contratado do Athletico-PR. Mas demorou bastante para se firmar na posição com a enorme concorrência no elenco. Na temporada passada, sob a direção de Dorival Jr., ganhou sequência de partidas e fechou o ano em alta ao lado de David Luiz. Vendo as sondagens sobre o jogador crescerem, o clube resolveu renegociar o vínculo.

“Faça nação, tudo bem? Passando aqui para comunicar vocês que agora a gente está fechado até 2027. E vamos em busca de títulos, com certeza”, comemorou o jogador, ainda antes do embarque para Brasília. “Estou muito feliz, é uma honra para mim firmar este vínculo. Obrigado pelo carinho e vamos para o jogo”, disse.

Léo Pereira está confirmado por Vítor Pereira ao lado de David Luiz na primeira decisão do time no ano. Ele sabe que seguir jogando bem é obrigação não apenas pela sombra de Pablo e de Bruno Rodrigo, mas também pela recuperação de Rodrigo Caio, que voltou a jogar no meio de semana.