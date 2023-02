Não faz muito tempo, o Barcelona vivia momentos de felicidade e apresentando um futebol vistoso, dando pintas que acabaria com o favoritismo do Real Madrid nas principais competições da Espanha. O time catalão ainda lidera o Espanhol, com folga de sete pontos, e está na semifinal da Copa do Rei contra o rival. Mas as contusões se acumulam, sobretudo no ataque, e o time fará a partida de ida, na quinta-feira, com o setor ofensivo totalmente fragilizado após lesão do centroavante Lewandowski.

O polonês até atuou o tempo inteiro na derrota surpreendente por 1 a 0 diante do Almería, neste domingo. Mas exames realizados nesta segunda-feira detectaram uma sobrecarga no bíceps femoral do músculo esquerdo que deve tirá-lo de campo por até duas semanas.

“O jogador do time principal, Robert Lewandowski, tem uma distensão no tendão esquerdo. Ele está fora e sua recuperação determinará sua disponibilidade”, informou o clube, sem dar prazo para o retorno do veterano de 35 anos.

Para a partida agendada para o Santiago Bernabéu, na quinta-feira, Xavi perdeu não apenas o polonês, mas boa parte de suas opções ofensivas. Ele já não teria

Ansu Fati, Pedri e Dembélé, todos com problemas musculares.

Reserva e opção para a vaga de Raphinha ao longo dos jogos, Ferran tem tudo para ser o centroavante em Madri, com o brasileiro como única opção de beirada. Os problemas da equipe, porém, vão além deste jogo. Vindo de eliminação na Liga Europa para o United e o tropeço diante do Almería, o Barcelona irá ainda mais remendado para o jogo de domingo, no Camp Nou, pelo Espanhol.

Contra o Valencia, além dos quatro atacantes machucados, Raphinha e Gavi ainda terão de cumprir suspensão, assim como o técnico Xavi. Fracassar nesses jogos pode ser um duro golpe na paz que até então reinava na Catalunha.