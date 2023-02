A Uefa definiu, em sorteio realizado em Nyon nesta sexta-feira, os confrontos das oitavas de final da Liga Europa. Depois de eliminar o Barcelona com uma vitória por 2 a 1, graças a gols dos brasileiros Fred e Antony no jogo da primeira fase do mata-mata, o Manchester United vai enfrentar o Real Betis, que avançou direto da fase de grupos para as oitavas porque foi o líder de sua chave. O primeiro jogo será no Old Trafford, dia 9 de março.

O Arsenal foi outro time que terminou como líder de seu grupo, assim como o Betis, por isso não precisou disputar o primeiro playoff. Nas oitavas de final, enfrentará o Sporting, protagonista de uma classificação tranquila ao golear o dinamarquês Midtjylland por 4 a 0 na quinta-feira.

As oitavas da Liga Europa também irão proporcionar um encontro entre dois treinador conhecidos do futebol brasileiro. O Sevilla de Jorge Sampaoli, ex-Santos e Atlético-MG, vai brigar pela vaga nas quartas de final com o Fenerbahçe de Jorge Jesus, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo.

Os dois duelaram duas vezes durante o Brasileirão de 2019. Sampaoli viu seu Santos ser derrotado por 1 a 0 para os flamenguistas no primeiro turno, mas respondeu com uma vitória por 4 a 0 no reencontro, na Vila Belmiro. Na ocasião da goleada, o Flamengo já era campeão brasileiro, e o vice foi justamente o time paulista. Em 2021, Sampaoli treinava o Olympique de Marselha e Jesus era técnico do Benfica quando os dois times empataram por 1 a 1 em um amistoso.

A nova fase da Liga Europa terá, ainda, dois representantes italianos e três alemães. a Juventus encara o Freiburg e a Roma enfrenta o Real Sociedad. Já o Bayer Leverkusen duelará com o Ferencváros, da Hungria, e o Union Berlin desafiará o Union Saint-Gilloise, da Bélgica.

Confira os duelos das oitavas de final da Liga Europa:

Shakhtar Donetsk x Feyenoord

Sporting x Arsenal

Union Berlin x Union Saint-Gilloise

Bayer Leverkusen x Ferencváros

Manchester United x Betis

Roma x Real Sociedad

Juventus x Freiburg

Sevilla x Fenerbahçe