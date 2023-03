O Liverpool viveu uma grande frustração diante de sua torcida no Anfield, ao ser derrotado por 5 a 2 para o Real Madrid, há três semanas, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Agora, busca “fazer algo especial” no Santiago Bernabéu, como destacado pelo lateral-direito Alexander-Arnold, para tentar ir às quartas de final. O reencontro está marcado para as 17 horas desta quarta-feira.

O time inglês precisa vencer por diferença de três gols para levar a decisão à prorrogação. Já o caminho para avançar direto à próxima fase é conquistar a vitória com uma vantagem de quatro ou mais gols. Nas semifinais da edição de 2019 do torneio europeu, os comandados de Jürgen Klopp, campeões daquele ano, tiveram um desafio parecido e conseguiram superá-lo, pois perderam por 3 a 0 para o Barcelona no jogo de ida e devolveram 4 a 0 na volta.

A diferença é que a decisão daquela semifinal foi na casa dos ingleses. Na história da Liga dos Campeões, nenhum time visitante jamais reverteu uma derrota por três gols sofrida como mandante na partida de ida. Além disso, apenas cinco vezes o time que perdeu em casa conseguiu dar a volta por cima no estádio adversário. O único episódio em que um visitante superou uma desvantagem de dois gols após derrota em casa ocorreu em 2019, quando o Manchester United eliminou o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes.

“Vamos ter de fazer algo especial na Espanha, para ser sincero. Mas, é uma daquelas situações em que é parecido com o jogo contra o Barcelona, em que vamos lá sem nada a perder”, comentou Alexander-Arnold. “São eles que têm uma vantagem de três gols. Se sairmos de lá e não ganharmos, tudo bem, estávamos três gols atrás, é o que é. Então, não sentimos nenhuma pressão, vamos lá para vencer o jogo”, concluiu.

Depois do primeiro jogo, a equipe de Anfield deu motivos para o torcedor ter esperança, pois goleou o rival Manchester United por 7 a 0 no Campeonato Inglês. No jogo seguinte, contudo, voltou a despertar desconfiança ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Bournemouth.

Caso não consiga a virada espetacular que precisa, o Liverpool somará o terceiro revés seguido diante do Real Madrid na Liga dos Campeões. Eliminados pelo time espanhol nas quartas de final da temporada 2020/2021, após derrota por 3 a 1 na Espanha e empate sem gols na Inglaterra, reencontrou o rival na final da temporada passada e perdeu por 1 a 0.

Com a boa diferença construída na partida de ida, o Real entrará em campo no Santiago Bernabéu com certa confiança, porém alerta. Depois do resultado incrível conquistado em Anfield, teve alguns desempenhos abaixo da média. Empatou com Atlético de Madrid e Betis, no Espanhol, além de ter sido derrotado pelo Barcelona no primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei. A vitória foi reencontrada no último sábado, com um 3 a 1 aplicado sobre o Espanyol.

O técnico Carlo Ancelotti, especulado como um dos possíveis nomes para assumir a seleção brasileira, espera ver o ataque merengue funcionar rapidamente para aplacar o ímpeto de reação dos adversários. Uma das principais apostas para isso é o atacante Vinícius Júnior, a quem o italiano vê em constante evolução, pronto para o protagonismo do futebol mundial.

“Estou contente com sua progressão”, disse o treinador sobre o brasileiro. “Na última partida, ele teve uma atitude exemplar. O melhor é ele focado no que faz em campo. Está em um bom caminho para escrever história no Real Madrid durante os próximos anos, como escreveram Modric, Kroos, Benzema e Casemiro”, completou.