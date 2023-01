Liverpool e Chelsea tiveram um dia de pouca inspiração neste sábado e empataram por 0 a 0 em Anfield, na partida que abriu a 21ª rodada do Campeonato Inglês. É o primeiro empate sem gols entre os times neste estádio desde 1971. O decepcionante jogo foi o milésimo de Jurgen Klopp, de 55 anos, na carreira. Outro destaque da partida foi a estreia da promessa ucraniana Mykhailo Mudryk com a camisa do Chelsea.

O resultado é péssimo para as duas equipes, que ficam longe da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. O Liverpool é o oitavo colocado, com 29 pontos, e o Chelsea está em 10º, com o mesmo número de pontos. Ambos estão a nove pontos do Newcastle, quarto colocado, que ocupa a última vaga para a principal competição europeia.

Até teve vontade, mas faltou brilho para Liverpool e Chelsea no primeiro tempo do duelo em Anfield. O time visitante foi mais incisivo e chegou em mais oportunidades de perigo. O duelo começou com gol de Havertz para o Chelsea logo aos 3 minutos, mas o lance foi invalidado posteriormente pela arbitragem por causa de impedimento. O time de Klopp chegou pouco ao ataque, enquanto o Chelsea teve mais oportunidade. Em uma delas, Alisson fez grande defesa em cabeceio no seu contrapé aos 30 minutos.

No segundo tempo, o promissor Mudryk entrou em campo para sua estreia. O atleta foi contratado por 100 milhões de euros (aproximadamente 553 milhões de reais) junto ao Shakhtar Donetsk. O atleta chegou a fazer uma “fumaça em campo” e criou boas chances de ataque. O Liverpool equilibrou as ações na etapa final e começou a chegar com mais perigo, mas a falta de inspiração assombrava os dois lados, que não estiveram muito perto de marcar na partida.

O próximo jogo do Liverpool será pela Copa da Inglaterra, contra o Brighton & Hove Albion, fora de casa, no próximo domingo. Já o Chelsea volta a campo apenas em fevereiro, pelo Campeonato Inglês. O time enfrentará o Fulham em casa em duelo londrino no dia 3 de fevereiro.