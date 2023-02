A direção do Liverpool elogiou nesta terça-feira o relatório independente sobre a confusão generalizada que quase inviabilizou a disputa da última final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, no fim de maio do ano passado, e cobrou a Uefa por mais segurança nos jogos das suas competições.

“Nós pedimos à Uefa e às outras entidades do topo da pirâmide do futebol que se unam e assumam ações positivas e transparentes para garantir que não aconteçam mais ‘quase acidentes'”, disse o clube inglês. “Imploramos que a Uefa adote integralmente as recomendações apontadas pelo painel – não importa o quão difícil seja – para garantir que a segurança dos torcedores seja a prioridade número um.”

O tradicional clube inglês se refere ao relatório apresentado na segunda, com a apuração de uma investigação independente contratada pela própria Uefa. O trabalho, liderado pelo ex-ministro de Educação, Juventude e Esportes de Portugal Tiago Brandão Rodrigues, apontou a Uefa como principal responsável pela confusão ocorrida na última decisão da Liga dos Campeões.

Também culpou a polícia de Paris e a Federação Francesa de Futebol (FFF), que eram os responsáveis indiretos pela segurança do jogo disputado no Stade de France, entre Liverpool e Real Madrid – os espanhóis venceram por 1 a 0.

A partida começou com atraso por conta da dificuldade encontrada por vários torcedores para entrar no estádio. Alguns apresentaram ingressos falsos, o que tornou mais lenta a entrada. Inicialmente, as autoridades apontaram os torcedores ingleses como responsáveis por apresentar entradas falsas e por terem pulado o portão do estádio, cena flagrada por várias câmeras durante a transmissão ao vivo antes do início do jogo.

No relatório independente, os peritos afirmaram não ter encontrado “nenhuma prova de um número anormalmente alto de torcedores sem ingressos ou com bilhetes falsos”. Além disso, criticaram diretamente as autoridades pelas “estimativas infladas falsamente e exageradas”.

O Liverpool elogiou as conclusões do relatório, principalmente por isentar seus torcedores. Até grupos de torcidas organizadas exaltaram a investigação. O clube lembrou que, entre seus torcedores presentes no Stade de France, havia crianças e idosos.

A direção do Liverpool ainda lembrou que a confusão poderia ter se tornado uma “catástrofe massiva”. E disse ser “chocante” que os seus torcedores tenham sido colocados em situação em que “falhas básicas de segurança poderiam ter causado uma impacto devastador para muitos”.

PEDIDO DE DESCULPAS

As conclusões do relatório foram acompanhadas por um pedido de desculpas do secretário-geral da Uefa, Theodore Theodoridis. “Em nome da Uefa, gostaria de pedir desculpas sinceramente mais uma vez a todos aqueles que foram afetados pelos acontecimentos que se desenrolaram no que deveria ter sido uma celebração no auge da temporada de clubes.”

“Em particular, gostaria de pedir desculpas aos torcedores do Liverpool pelas experiências que muitos deles tiveram ao comparecerem ao jogo e pelas mensagens veiculadas antes e durante o jogo que tiveram o efeito de culpá-los injustamente pela situação que levou ao atraso do pontapé inicial”, disse o dirigente.