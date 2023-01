O goleiro Lloris, do Tottenham, anunciou nesta segunda-feira, em entrevista ao jornal francês L’Equipe, sua aposentadoria da seleção francesa. Menos de um mês atrás, ele esteve em campo vestindo a faixa de capitão durante a final da Copa do Mundo do Catar, na qual foi derrotado pela Argentina. Quatro anos antes do vice-campeonato, viveu a maior alegria representando sua nação ao celebrar o título mundial na Copa da Rússia, em 2018.

A decisão de parar de jogar pela seleção não significa que a aposentadoria como jogador esteja próxima. O objetivo dele é justamente ter a oportunidade de ter uma carreira mais duradoura. “Ter sido o goleiro da França por 14 temporadas e meia é algo sólido, mas também mentalmente exaustivo. Eu espero que me dar um pouco tempo vai me permitir continuar jogando em alto nível pelos próximos anos”, afirmou

Aos 36 anos, Lloris é o goleiro com mais jogos disputados em Copas do Mundo. Participou de quatro edições (2010, 2014, 2018 e 2022) e jogou 20 partidas. A vigésima foi justamente na decisão de dezembro contra os argentinos, ocasião em que superou o alemão Manuel Neuer, dono de 19 aparições em Mundiais.

Durante a disputa no Catar, o goleiro francês também se tornou o jogador com maior número de jogos pela seleção nacional. Desde sua estreia em 2008, durante um amistoso contra o Uruguai, defendeu a França em 145 partidas, três a mais que o ex-defensor Lilian Thuram, campeão da Copa de 1998 e detentor da marca antes do início do último mundial.

Com o fim da carreira na seleção, as ambições de Lloris estão totalmente concentradas no Tottenham. “Eu quero continuar a jogar, a viver este esporte como eu sempre fiz, e talvez essa decisão me ofereça melhores condições físicas com meu clube. Nos próximos quatro ou cinco meses, com o Tottenham, eu quero viver coisas fortes, terminar o Campeonato Inglês dentro do top 4, fazer algo relevante na Liga dos Campeões e também na Copa da Inglaterra”, disse.