O francês Sébastien Loeb sabe que somente um milagre nas duas últimas etapas do Rally Dakar o fará decacampeão da competição. Mas o piloto vem realizando uma recuperação incrível na atual edição e, nesta sexta-feira, ao ganhar pela quinta vez seguida, reassumiu a vice-liderança, superando o brasileiro Lucas Moraes por dois minutos e um segundo. O catariano Nasser Al-Attiyah lidera com folga de 1h27min10s.

A 12ª etapa foi realizada com saída e chegada em Shaybah, no deserto Empty Quarter, na Arábia Saudita, em percurso de 191 quilômetros. E o piloto brasileiro se deu mal na disputa particular com o francês ao tentar desviar de uma moto caída no trajeto, perder velocidade e atolar em um “funil” – encontro de duas dunas.

“Perdemos bastante tempo tirando o carro dali”, resumiu o brasileiro, que disputa a categoria principal do rali pela primeira vez. O incidente custou tempo precioso a Moraes e o navegador alemão Timo Gottschalk acabaram o dia somente na 10ª colocação.

“Eu fui desviar de uma moto caída na duna, em um funil, e nessa desviada o carro perdeu embalo e não deu para chegar ao topo. Então, o carro atolou, porque a areia era muito fofa. Ali, depois que atola, a roda patina e afunda mais. Mas, faz parte do aprendizado. Pilotar em dunas requer horas de voo e eu ainda não tinha tido essa aula de hoje”, brincou Moraes.

Em recuperação incrível com seu Prodrive Hunter T1+, Loeb e o belga Fabian Lurquin superaram Mattias Ekström em mais de três minutos. Foi a quinta vitória seguida e a sexta na atual edição em 12 etapas disputadas. Restam mais duas. O líder Al-Attiyah cruzou em terceiro, perdendo somente 3min19s. Em quarto no geral aparece o campeão do Dakar de 2009, o sul-africano Giniel de Villiers.

O Brasil também está bem nos Protótipos Leves, com o navegador Gustavo Gugelmin e o piloto americano Austin Jones na liderança geral, depois de terminar a etapa do dia em quinto. Nos quadriciclos, Marcelo Medeiros venceu a especial e agora ocupa a 10ª colocação.