Sébastien Loeb segue fazendo história no Rally Dakar. O piloto francês venceu a sexta especial consecutiva pela primeira vez na história da competição e se manteve firme na vice-liderança, apenas atrás do catariano Nasser Al-Attiyah.

Sébastien Loeb completou o circuito deste sábado (154 km entre Shaybah e Al Holuf, na Arábia Saudita), em 02h26min17s. No entanto, continua longe do título, já que Al-Attiyah tem uma vantagem de 1h21min42s. Ele é o atual campeão do Dakar.

O príncipe catariano terminou o especial deste sábado na segunda colocação. Em terceiro lugar ficou o sueco Mattias Ekström, logo à frente de Henk Lategan e Yazeed Al Rahji.

Em terceiro lugar na classificação geral, o brasileiro Lucas Moraes está perto de fazer história. Ele terminou na sétima posição e está muito perto de confirmar a melhor colocação brasileira da competição.

A última etapa do Rally Dakar acontecerá neste domingo entre Al Holuf e Dammam. O percurso tem um total de 414km.