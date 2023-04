Duas partidas encerram, neste domingo, as disputas da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em duelos regionais, Londrina e Vitória têm confrontos complicados, diante de Chapecoense e ABC, respectivamente, mas querem embalar a segunda vitória seguida após estrearem com triunfo.

O duelo entre Chapecoense e Londrina está marcado para as 15h30, na Arena Condá, em Santa Catarina. Diferentemente do rival que venceu o ABC por 1 a 0 e tem três pontos, os donos da casa perderam para o Mirassol, na estreia, também pelo placar de 1 a 0 e agora buscam a recuperação como mandante.

Mais tarde, às 18h, ABC e Vitória se enfrentam no estádio Frasqueirão, em Natal (RN). O time baiano vem embalado por uma boa vitória por 3 a 0 em cima da Ponte Preta, enquanto do outro lado, a equipe potiguar perdeu por 1 a 0 para o Londrina.

Os donos da casa, inclusive, teriam um duelo ainda válido pelo Campeonato Potiguar, na quinta-feira, contra o arquirrival América-RN, mas foi adiado por problemas com a iluminação do estádio.

Além disso, o confronto entre Sport e Vila Nova, o último desta segunda rodada, ainda não tem data definida para acontecer por conta da participação do time pernambucano na final estadual.

Confira os jogos da 2ª rodada da Série B:

15h30

Chapecoense x Londrina

18h

ABC x Vitória