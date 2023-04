Filipe Barbosa/ Londrina EC

O Londrina venceu o ABC de Natal na tarde deste domingo (16) por 1 a 0, pela primeira rodada do Brasileirão da Série B. Jogando em casa, no Estádio do Café, o Tubarão foi melhor durante toda a partida, mas parava em boas defesas do goleiro do ABC, Simão.

O gol veio somente nos minutos finais da partida, com Diego Jardel, que fez seu primeiro gol pelo Londrina.

O gol saiu apenas nos 43 minutos do segundo tempo, quando Clinton cruzou da direita e Diego Jardel apareceu para testar para as redes.

Na próxima rodada, o LEC vai visitar a Chapecoense, em Chapecó-SC, no domingo (23), às 15h30, na Arena Condá.