(Foto: Gil Gomes / FMF)

O Londrina foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil de 2023. Nesta quarta-feira (22), o time paranaense jogava por um empate para avançar de fase, mas foi derrotado pelo Nova Mutum (MT) por 4 a 2, no Estádio Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum.

Pelo regulamento da Copa do Brasil, na primeira fase o time de pior ranking tem a vantagem do mando de campo, mas o visitante tem a vantagem do empate.

No jogo, o Londrina saiu na frente, com um gol de Felipe, aos 14 minutos do primeiro tempo. Contudo, o time da casa virou e fez 3 gols num intervalo de 9 minutos, com Lorran (aos 15 e aos 21 minutos) e Felipinho (aos 24 minutos). Aos 30, Júnior Dutra descontou.

Na etapa final, o Londrina precisava de mais um gol para, ao menos empatar e garantir a vaga. Mas, aos 9 minutos, Lorran fez mais um gol para o Nova Mutum e fechou a conta em 4 a 2.

No domingo (26), o Londrina recebe o Athletico, no Estádio do Café, em Londrina, pela 11ª rodada do Campeonato Paranaense de 2023. O Tubarão ainda não está garantido nas quartas de final e precisa vencer para não depender de resultados paralelos.