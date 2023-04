O Londrina se deu bem em sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio do Café, em Londrina, o time da casa bateu o ABC por 1 a 0, com gol no fim, em partida válida pela rodada de abertura.

O ABC, que retornou à Série B após seis anos, chegou para a partida com seis modificações em relação ao time que encarou o Grêmio, na Copa do Brasil. Já o Londrina, após um começo de temporada ruim, mudou a comissão técnica e chegou para o duelo com 15 novos jogadores.

Dentro de campo, as mudanças nas equipes surtiram efeito. Logo aos dois minutos de jogo, Hugo Cabral teve uma chance para o Londrina, mas chutou por cima do gol. Aos 20, o time da casa novamente chegou com perigo quando Paulinho Moccelin fez boa jogada, encontrou Higor Leite, que tentou o passe, mas Jatobá não conseguiu alcançar.

O ABC respondeu com Fábio Lima, aos 29. O atacante cobrou falta com categoria para uma grande defesa de Frigeri. Porém, o Londrina seguiu melhor. Aos 37, Jatobá entrou na área e chutou com muito perigo, parando em Simão, que salvou os visitantes. Assim, o jogo foi para o intervalo em 0 a 0.

Na volta para o segundo tempo, aos dois minutos, Afonso teve a chance de abrir o placar para o ABC, mas parou em Lucas Frigeri após cobrança de escanteio de Fábio Lima. Aos 5, o goleiro do Londrina novamente salvou. Desta vez, Fábio Lima cobrou falta de longe e o goleiro jogou para escanteio. Aos 12, Vinícius Barata tentou de longe e Simão salvou o ABC.

Xandão criou outra chance de perigo para o time da casa aos 13, quando chutou de longe, mas novamente Simão defendeu. O jogo então ficou morno e parecia que terminaria sem gols, até que aos 43 minutos, Clinton cruzou da esquerda na cabeça de Diego Jardel, que marcou o único gol da partida no estádio do Café, definindo o placar em 1 a 0 para o Londrina.

As equipes voltam a campo pela segunda rodada da Série B no próximo domingo. A partir das 15h30, o time paranaense encara a Chapecoense na Arena Condá. Mais tarde, às 18h, o ABC recebe o Vitória, no Frasqueirão.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 1 X 0 ABC

LONDRINA – Lucas Frigeri; Ezequiel (Gabriel), Patrick (Da Silva), Xandão e Gustavo Salomão; João Paulo, Carlos Jatobá, Higor Leite (Diego Jardel) e Vinícius Barata (Caio Mancha); Hugo Cabral (Clinton) e Paulinho Moccelin. Técnico: Alexandre Gallo.

ABC – Simão; Gedeílson, Afonso, Richardson (Jhonnathan) e Daniel Vançan; Wellington Reis (Daniel), Jean Patrick (Caíque) e Raphael Luz; Fábio Lima, Welliton (De Paula) e Allan Dias (Léo Ceará). Técnico: Fernando Marchiori.

GOL – Diego Jardel, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

CARTÃO AMARELO – Afonso (ABC).

RENDA – R$ 36.640,00

PÚBLICO – 1.445 pagantes

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).