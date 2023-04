Odair Hellmann gostaria muito de observar os jogadores contratados do Água Santa e já ganhou uma dor de cabeça logo na primeira partida que colocou Luan Dias em campo. O meia sentiu um incomodo muscular e terminou a partida diante do Atlético-MG no sacrifício. Deve perder alguns jogos do time.

Necessitando de jogadores para atuar na beirada do campo, o treinador do Santos resolveu improvisar o armador contra os mineiros por causa da carência de pontas no elenco com a lesão de Lucas Barbosa. Mas com pouco tempo em campo, o reforço acabou sentindo e, sem mais substituições, o time perdeu a força para buscar a primeira vitória no Brasileirão.

Muitos torcedores estranharam a postura de Luan Dias em campo e até o criticaram por entrar “caminhando” no gramado. Apenas com a confirmação da contusão muscular que as cobranças cessaram.

Apesar de meia, o jogador era apontado como boa opção para quando Ângelo não for bem, o que já ocorreu nas duas primeiras rodadas do Brasileirão. Ele também será o reserva imediato de Lucas Lima, que não deve atuar em sequência para não “estourar”.

Exames vão definir o tempo de ausência de Luan Dias, mas Odair Hellmann espera por uma pausa breve com tantos jogos em sequência pela frente. O treinador, porém, já fez questão de pedir por mais uma contratação ofensiva para a beirada do campo, mesmo ciente das dificuldades financeiras do clube.

Nesta quarta-feira o Santos hospeda o Botafogo de Ribeirão Preto pela volta da terceira fase da Copa do Brasil e Hellmann não deve mexer tanto na escalação. Com vantagem de 2 a 0, pode preservar Ângelo, bastante vaiado pela torcida ultimamente.