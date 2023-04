Murilo vai cumprir o último dos três jogos de suspensão pela expulsão na semifinal da Libertadores de 2022 nesta quinta-feira, diante do Cerro Porteño, no Morumbi. Provável substituto, o zagueiro Luan ressaltou a força do time paraguaio, mas enfatizou que não há mais espaço para desperdício de pontos ao Palmeiras após largada com derrota para o Bolívar.

“O Cerro é um bom time, fez o resultado em casa no primeiro jogo (superou o Barcelona-EQU). Vamos começar a estudá-los nesta segunda-feira, até porque tivemos um jogo muito difícil no sábado pelo Brasileiro (contra o Cuiabá). Acredito que será uma partida bem difícil. Em se tratando de Libertadores, não existe jogo fácil, mas seremos os mandantes e esperamos o apoio da nossa torcida para que a gente possa fazer um grande jogo”, disse o experiente defensor.

O Palmeiras poupou titulares na estreia pela decisão do Paulistão. Agora Abel Ferreira usará o que tem de melhor. Mesmo assim, ainda contará com alguns desfalques. Bruno Tabata e Rony, em recuperação de lesões, estão em processo de recondicionamento físico, assim como o lateral reserva Mayke. Raphael Veiga, com problema muscular, ainda faz trabalho interno. E Murilo está suspenso, o que abre caminho para Luan tentar recuperar a posição de titular.

“A maneira que a gente se prepara nos credencia a isso, a ter uma vaga no time para o professor às vezes rodar ou por causa de suspensão. É cada um buscando a sua vaga, aqui não existem 11 titulares, e todos nós estamos sempre buscando as nossas oportunidades. Fico feliz por ter as minhas e quero aproveitar da melhor maneira possível porque a gente trabalha muito para isso.”

O jogador está entre os maiores campeões do atual elenco e também celebrou os feitos com o time. “Fico feliz como um todo. Esse escudo nos exige muito, que são os títulos. A partir do momento em que você pertence a esse clube, você tem que cada vez mais dar o seu melhor para conquistar títulos e engrandecê-lo. Começamos o ano com o pé direito, com dois títulos, e espero que a gente siga assim. Vamos trabalhar muito para que possamos conquistar mais coisas durante o ano.”

Entre os mais experientes, Luan ainda vem acumulando a função de “mentor” da garotada. E não são poucos os meninos utilizados por Abel Ferreira recentemente:? Vanderlan, Fabinho, Endrick, Giovani, Garcia…

“Eu apenas sou eu no dia a dia, com o meu jeito de ser. Sou um cara simples, amigo de todos, e espero poder ajudar os mais jovens. São grandes meninos, com grande potencial, e estão aqui para crescer e se desenvolver”, disse. “A gente sabe como é o mundo do futebol, às vezes as coisas acontecem muito rápido para alguns, então estamos aqui para ajudar, dar suporte e fico feliz demais por vê-los crescer. Ter cada vez mais garotos da base aqui conosco é muito bom e isso valoriza muito o trabalho e o projeto do clube.”