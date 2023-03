Herói do Santos em momentos delicados – seus seis gols pelo profissional saíram quando o time perdia ou empatava -, o meia-atacante Lucas Barbosa celebra o ótimo momento e espera ajudar mais uma vez na busca por vaga às quartas de final do Paulistão.

Sem Marcos Leonardo, suspenso, o jovem revelado na base santista será mantido no time titular em visita ao Ituano no domingo, pela rodada decisiva da primeira fase. Ganhar a primeira longe da Vila Belmiro será essencial para possível classificação.

Lucas Barbosa deixou sua marca nos 2 a 2 contra o Corinthians, no domingo, e não consegue segurar a alegria. “É sempre bom marcar com a camisa do Santos, ainda mais em um clássico. E foi meu primeiro em clássicos, então é uma sensação única, ainda mais sendo na Vila Belmiro. Estou feliz e espero repetir isso mais vezes”, afirma o jogador de 22 anos.

“Creio muito nisso (ser iluminado). Sempre peço para Deus me iluminar e tenho sido feliz, marcando gols em momentos decisivos”, diz. “Espero continuar assim e quero ajudar mesmo quando não marcar.”

A confiança é geral no Santos para um retorno às quartas do Paulistão após duas quedas precoces nas últimas edições. A briga é direta com o Botafogo. Ambos somam 14 pontos e o rival leva vantagem nos critérios de desempate, mas tem dura missão diante do São Paulo, em Ribeirão Preto.

“Independentemente do que acontecer no outro jogo, a gente vai lutar para fazer a nossa parte contra o Ituano. Vamos dar o nosso melhor”, afirma Lucas Barbosa. “Não quero ficar com essa pressão de fazer o gol na cabeça, mas vou fazer de tudo para ajudar o Santos a sair com essa classificação.”