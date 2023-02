O Santos apostou na força da Vila Belmiro para findar com o mau momento no Paulistão e estancar a crise instalada após cinco jogos sem triunfos. Com gol de Lucas Barbosa, o time superou o São Bento por 1 a 0 e desencantou na competição. O herói da noite disse que seu gol não foi de “alívio”, mas da arrancada rumo às quartas de final às quais a equipe não chega faz duas edições.

“Melhor que o gol do alívio, é o gol da arrancada. Vamos mudar, é o nosso começo”, afirmou o jogador, entusiasmado, enquanto era arrastado para o gramado para festejar com os companheiros e junto à torcida, que deu uma trégua nas cobranças para apoiar o Santos durante os 90 minutos.

“Esse é o Santos que a torcida merece. São três pontos importantes e agora é trabalhar que domingo tem clássico”, afirmou, já com pensamento no duelo com o São Paulo, no Morumbi. Antes pressionado contra a proximidade da zona de rebaixamento, agora o Santos se revigora e já fala em superar a Inter de Limeira na briga pela segunda vaga no Grupo A.

O rival tem um ponto a mais (10 a () e encara o Palmeiras nesta quinta-feira, enquanto o líder Red Bull Bragantino sobra com 13 pontos. Somar pontos no Morumbi se torna vital nas pretensões santistas.

“Não tinha razão, o Santos não pode ficar em último na tabela. Agora é olhar para a frente e pensar em coisas grandes”, disse Lucas Barbosa, que sonha em herdar uma vaga entre os titulares e espera que o gol sirva para convencer o técnico Odair Hellmann.

O Santos vem jogando com três jogadores de marcação no meio, sem um armador de ofício, função de Lucas Barbosa. Como Sandry está suspenso, há a possibilidade de o treinador buscar uma formação mais ofensiva no clássico, o que dá esperanças ao jogador.