Luisa Stefani e Rafael Matos são campeões das duplas mistas do Aberto da Austrália. Na noite desta quinta-feira, manhã de sexta em Melbourne, os brasileiros superaram os indianos Sania Mirza e Rohan Bopanna por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2, em 1h27.

Diante de rivais experientes, Luisa, de 25 anos, e Matos, de 27, foram persistentes para superar a ansiedade da primeira final da carreira em Grand Slams e devolver o Brasil ao topo após pouco mais de dois anos.

A última vez em que a bandeira brasileira tremulou no lugar mais alto do pódio de um dos quatro principais torneios de tênis foi em 2020, com Bruno Soares, nas duplas masculinas do US Open. É a primeira vez que uma dupla inteiramente brasileira se sagra campeã na chave de duplas de um Grand Slam.

Os primeiros games deixaram a impressão de que a dupla brasileira não teria dificuldades para levar o título em Melbourne. Os indianos erraram jogadas simples e facilitaram a vida de Luisa e Matos, que abriram 2 a 0. Mas o tênis proporciona inversões de panorama em questão de minutos. A dupla do Brasil passou a errar com maior frequência e permitiu não só que a partida ficasse equilibrada, como a reação dos adversários no placar.

Com o marcador em 5 a 3, bastava aos indianos confirmar o serviço para levar o primeiro set e se aproximar do lugar mais alto do pódio. Luisa e Matos, porém, quebraram o saque de Sania e Bopanna e depois igualaram o jogo em 5 a 5. O empate persistiu em 6 a 6, levando o set para o tie-break. Os brasileiros, então, se impuseram, abriram vantagem de quatro set points e fecharam logo no primeiro.

Luisa e Matos se encontraram na partida. No segundo set, o jogo ficou mais fluido para os brasileiros, que encaixaram boas devoluções e ataques afiados. Os indianos não conseguiram seguir no mesmo ritmo e viram a dupla do Brasil abrir 4 a 1.

Era questão de tempo para o título ser confirmado. Luisa e Matos não mediram esforços e conseguiram a vitória ganhando o segundo set por 6 a 2.