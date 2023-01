Luisa Stefani será a representante do Brasil nas quartas de final do WTA 500 de Adelaide. A tenista, ao lado da americana Taylor Townsend, levou a melhor diante da compatriota Beatriz Haddad Maia, sua parceira do bronze olímpico em Tóquio, e da chinesa Shuai Zhang na madrugada desta segunda-feira, com triunfo em três sets, parciais de 7/6 (7/4), 3/6 e 10/2 em 1h55.

O primeiro set começou com a parceria de Stefani bem, abrindo logo 4 a 1, com uma quebra. A parceria de Bia Haddad se recuperou e buscou o 4 a 4 e ainda desperdiçou uma chance de quebra para virar em 6 a 5. No tie-break, Stefani e Townsend foram melhores, aproveitaram os quatro breakpoints e fecharam em 7/4.

A história se inverteu na parcial seguinte e desta vez foi a dupla de Bia Haddad quem foi logo abrindo enorme vantagem, fazendo 5 a 1. Ela perdeu o saque na primeira chance de fechar, mas depois empataram a partida com 6/3.

No super tie-break, soberania total de Stefani e Townsend. Depois de emplacar cinco pontos diretos, não tiveram a vitória ameaçada e fecharam sem problemas por 10 a 2 no segundo match point.

As adversárias de Stefani e Townsend, nesta terça-feira na Austrália serão a holandesa Demi Schuurs e a americana Desirae Krawczyk, que passaram pelas japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara por 7/5 e 6/4.

MELO AVANÇA E MONTEIRO CAI

No ATP 250 de Adelaide, o brasileiro Marcelo Melo e o americano Mackenzie McDonald estrearam bem. Eles superaram a dupla formada pelo bósnio Tomislav Brkic e o equatoriano Gonzalo Escobar por 6/4 e 6/1, avançando às oitavas de final.

Já Thiago Monteiro não deu sorte na estreia do ATP de Auckland, na Nova Zelândia. O brasileiro foi eliminado pelo checo Jiri Lehecka, por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/5. As competições servem de preparação para o Aberto da Austrália, agendado para a segunda quinzena de janeiro.