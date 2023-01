Lula e o presidente da Argentina, Alberto Fernández (Crédito: Divulgação/Agência Brasil/Ricardo Stucker/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em encontro com o presidente da Argentina Alberto Fernández nesta segunda-feira, que torceu para a Argentina ser campeã mundial no Catar, após a eliminação da seleção brasileira para a Croácia. O motivo, segundo Lula, foi o atacante Lionel Messi, jogador do Paris Saint-Germain e da seleção argentina.

“Pela primeira vez, torci para a Argentina ser campeã do mundo, porque eu achava que o Messi não poderia terminar a carreira dele sem ser campeão do mundo”, afirmou Lula, durante discurso ao lado de Alberto Fernandéz na Casa Rosada, em Buenos Aires, sede do governo argentino. “Foi (campeão do mundo), tá bom, chega. Agora tem que ser a vez do Brasil”, brincou o presidente.

Esta não é a primeira vez em que Lula cita a seleção argentina já como presidente em seu terceiro mandato. Após a final da Copa do Mundo, que teve a França como vice-campeã, Lula parabenizou a Argentina, reforçando que Messi merecia um título mundial antes de encerrar sua carreira.

“Feliz com a vitória dos vizinhos argentinos”, publicou o presidente em seu Twitter. “Grande jogo de Messi, que merecia muito, e Di María. Parabéns, jogadores, comissão técnica da Argentina e meu amigo Alberto Fernandéz.” Além disso, durante a cerimônia de posse, o presidente argentino esteve presente em Brasília. Na ocasião, Lula reforçou os laços de amizade entre os países e o parabenizou pela conquista da seleção argentina no Catar.

Além da prioridade à Argentina, país-sede da reunião de cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), o petista pretendia se reunir nesta segunda com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Na terça-feira, Lula deve se encontrar com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. A gestão Bolsonaro havia cortado relações com Caracas e Havana.

Lula também pediu desculpas, durante seu discurso, pela gestão e relação do governo de Jair Bolsonaro (PL) com a Argentina. Nas palavras do presidente, ele classificou o tratamento do ex-presidente com Alberto Fernández como “grosserias”.