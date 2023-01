O Santos teve uma atuação ruim nesta quarta-feira, durante a derrota por 2 a 0 para o Guarani, no Brinco de Ouro, pela segunda rodada do Paulistão. Sofreu um gol com menos de cinco minutos do primeiro tempo e outro com 16 segundos da etapa final, cenário que, de acordo com a avaliação do zagueiro Maicon, foi permitido em razão de uma mistura de afobação e desatenção dos santistas.

“Nos deram a bola para pressionar. Com um gol de vantagem, ficou mais fácil para eles. Não soubemos aproveitar as oportunidades que tivemos. Faltou calma para nós. Tomamos o gol muito cedo, também nos precipitamos na hora do passe, e isso nos prejudicou um pouco”, lamentou Maicon após a partida.

O primeiro gol sofrido pelo Santos foi de pênalti, convertido por Giovanni Augusto, mas a jogada que levou à marcação da falta foi uma falha defensiva. O goleiro João Paulo tocou uma bola curta para Eduardo Bauermann dentro da área e o zagueiro foi desarmado por Bruno José. Em seguida, a bola foi tocada para Derek, que foi ao chão após contato com João Paulo.

O segundo gol, marcado pelo Guarani em menos de um minuto de bola rolando, saiu de um cabeceio de Nicolas Careca, que subiu entre João Lucas e Maicon. “A gente teve o controle no finalzinho do primeiro tempo, mas no segundo tempo também tomamos um gol tão cedo, tão rápido. Isso atrapalha a ideia de jogo”, disse Maicon.

Com três pontos dentro do Grupo A do Paulistão, o Santos buscará a reabilitação no domingo, a partir das 18h30, no Estádio Primeiro de Maio, onde enfrenta o São Bernardo pela terceira rodada.