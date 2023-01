O manager Patrick Nascimento, que cuida da carreira do ex-campeão mundial Patrick Teixeira, fechou parceria com o promotor mexicano Fernando Beltrán, um dos mais influentes do boxe mundial. O primeiro passo desta união será a participação de Andres Gregório, apontado como um dos maiores talentos do país, em um evento em 25 de fevereiro no México.

“Gregório já está com o visto de trabalho o que lhe concede ficar no país por três anos”, disse Nascimento. Aos 24 anos, Gregório, nascido em Guarulhos, é um peso galo, invicto no profissional, com nove lutas, todas vencidas por nocaute.

Nascimento também revelou mais um projeto: o retorno de Patrick Teixeira, ex-campeão dos médios-ligeiros, para o mês de abril em uma luta prevista para o território nacional.

“Depois ele deverá lutar em julho, mais uma vez no Brasil. Temos a possibilidade de colocá-lo na disputa do título latino ainda este ano”, afirmou o promotor. Teixeira, aos 32 anos, foi dono do cinturão da Organização Mundial em 2019. Seu cartel é de 32 vitórias (23 nocautes) e quatro derrotas.

QUEM É?

Nascido em uma família de boxeadores, Patrick Nascimento, de 28 anos, vem transformando os bastidores do boxe nacional, o que lhe rendeu o apelido de “Don King Brasileiro”, em referência ao excêntrico promotor e empresário de boxe Donald “Don” King, que fez muito sucesso nos anos 80 e 90, quando agenciou estrelas do quilate de Mike Tyson e Evander Holyfield.

Patrick vem atuando na função de matchmaker e promotor, fazendo com que atletas de várias nacionalidades brilhem nos principais palcos da nobre arte.