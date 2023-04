O Manchester United fez uma partida dominante neste sábado e venceu o Everton por 2 a 0 na abertura da 30ª rodada do Campeonato Inglês, em partida disputada no Old Trafford. Com uma atuação marcada por muita intensidade ofensiva, principalmente ao longo do primeiro tempo, a equipe comandada por Erik Ten Hag contou com gols de McTominay e Martial para conquistar o triunfo que a deixa um pouco mais confortável na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

O United tem, agora, 56 pontos e ocupa o terceiro lugar, mas pode perder a posição caso o seu algoz da rodada passada, o Newcastle, vença o Brentford, ainda neste sábado. O Newcastle tem 53 pontos e conseguiria a ultrapassagem por vantagem no saldo de gols. De qualquer forma, o triunfo foi importante para o time de Ten Hag diminuir os riscos de deixar o G-4, já que o quinto colocado Tottenham tem 50.

O clube de Manchester tem outra alternativa para se colocar na próxima Liga dos Campeões, pois segue vivo na atual disputa da Liga Europa. O próximo compromisso, aliás, é justamente válido pelo torneio europeu, em duelo com o Sevilla, na próxima quinta-feira, pela rodada de ida das quartas de final

Diante de um Everton bastante recuado, o United fez um primeiro tempo dominante e usou a qualidade no passe para encontrar espaços na defesa adversária. Desde o início, o goleiro Pickford foi bastante acionado e trabalhou para evitar que os donos da casa tirassem o zero do placar. Em meio a boas defesas, ainda contou com a sorte ao ver uma bola do brasileiro Antony carimbar a trave.

O time de Erik Ten Hag seguiu com o grande volume ofensivo e empurrou o adversário cada vez mais para trás. O Everton tinha oito jogadores dentro da área quando Jadon Sancho acertou um belo passe entre três marcadores e encontrou McTominay, que se projetou em direção à ponta da pequena área e bateu de primeira, cara a cara com Pickford, para abrir o placar.

O goleiro do Everton ainda teve trabalho antes do intervalo, pois precisou fazer mais uma grande defesa para impedir gol de Antony, nos acréscimos. Ao voltar para o segundo tempo, o time de Liverpool mostrou um pouco mais de ousadia e tentou permancer no campo de ataque por um período maior, porém sem sucesso.

Logo o United tomou o controle novamente, forçando novas defesas de Pickford, até vazá-lo outra vez. Aos 25 minutos, o lateral-direito Coleman dominou mal a bola ao interceptar um lançamento e a entregou nos pés de Rashford, que invadiu a área e só rolou para Martial, que entrou no lugar de Antony, superar Pickford.