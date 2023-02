Dezenas de pessoas realizaram um protesto nesta sexta-feira na Praça de Sant Jaume, em Barcelona, com faixas e cartazes, pedindo que o jogador Daniel Alves, preso preventivamente desde o último dia 20 acusado de agressão sexual, não seja solto pela Justiça. Os manifestantes fazem parte dos coletivos Livres e Combativas, Sindicato de Estudantes e Esquerda Revolucionária.

“Denunciamos as tentativas da mídia e da maquinaria do aparato judiciário para garantir a impunidade de Daniel Alves. Não para a sua libertação! Queremos justiça para todas as vítimas. A luta vai nos libertar, da próxima #8M todos na GREVE FEMINISTA”, publicou o grupo Livres e Combativas nas redes sociais.

Oito pessoas que estavam na boate Sutton, em Barcelona, na noite em que supostamente Daniel Alves agrediu sexualmente uma mulher de 23 anos prestaram depoimento à Justiça espanhola nesta sexta-feira. As informações são do jornal La Vanguardia. O atleta nega as acusações.

Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro, sem direito a fiança. Na segunda-feira, a defesa entrou com recurso contra a prisão preventiva do ex-jogador do Barcelona.

Em um documento de 24 páginas, a defesa alega que não há risco de fuga e pede que o atleta responda em liberdade. Foi sugerida a entrega do passaporte e até mesmo o uso de “pulseira telemática”, similar a uma tornozeleira eletrônica.