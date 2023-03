Autor de dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Iguatu, em duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, o atacante Marcos Leonardo prometeu ‘muito trabalho’ para que o Santos consiga disputar em condições de igualdade com seu rivais a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro.

“Não fizemos mais do que nossa obrigação. Temos tempo para trabalhar. É trabalho. Trabalhar todo dia, melhorar um pouco de cada, para chegarmos fortes na Sul-Americana, no Brasileiro e na Copa do Brasil. A palavra certa é trabalho para melhorar”, disse o jogador, que desperdiçou pelo menos mais três grandes oportunidades para marcar.

Marcos Leonardo afirmou que o Santos foi mais competitivo diante do Iguatu, algo que faltou na derrota para o Ituano, que tirou o time santista das quartas de final do Campeonato Paulista. “Criamos mais, terminamos mais as jogadas, chutamos a gol, cruzamos. Acho que faltou um pouco isso contra o Ituano, competir mais.”

O atacante santista fez questão de elogiar o adversário cearense e depois parabenizou o grupo santista pela reação após o fracasso em Itu, no Paulistão. “Não tem mais time bobo. O Iguatu veio, tentou trabalhar a bola, jogar. Parabéns ao grupo, ao professor e a todo o estafe, vamos trabalhar forte.”

O Santos só volta a jogar oficial na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre, diante do Grêmio, em meados do mês de abril.