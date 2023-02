A primeira fase da Copa do Brasil teve sequência nesta quarta-feira com mais seis jogos. Grandes surpresas foram as vitórias de São Raimundo-RR e Nova Mutum-MT, que eliminaram Cuiabá e Londrina, respectivamente, adversários das duas primeiras divisões. Único paulista a entrar em campo, o Marília perdeu para o Brusque por 3 a 0.

O Nova Mutum recebeu o Londrina e venceu por 4 a 2, com hat-trick de Lorran, jogador revelado pelo Guarani. Já o São Raimundo fez 4 a 3 no Cuiabá, com direito a gol no fim e também com hat-trick, do zagueiro Allan Rosário.

O Marília, que estava em sua segunda participação no torneio, foi derrotado por 3 a 0, com gols marcados em 21 minutos. Além do Brusque, o Volta Redonda foi outro favorito a avançar fora de casa, ao superar o Falcon-SE por 3 a 1.

Outros favoritos que avançaram foram Tombense-MG e Ypiranga-RS, mas com empates e como visitantes. Isso porque, na primeira fase, os times melhores ranqueados pela CBF têm essa vantagem. O Tombense empatou sem gols com o Caucaia-CE, enquanto o Ypiranga ficou no 1 a 1 com o São Francisco-AC.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 1.ª FASE:

TERÇA-FEIRA

*Marcílio Dias-SC 1 x 0 Chapecoense

QUARTA-FEIRA

Falcon-SE 1 x 3 Volta Redonda-RJ*

*Nova Mutum-MT 4 x 2 Londrina-PR

*São Raimundo-RR 4 x 3 Cuiabá-MT

Caucaia-CE 0 x 0 Tombense-MG*

Marília-SP 0 x 3 Brusque-SC*

São Francisco-AC 1 x 1 Ypiranga-RS*

* classificados à 2.ª fase