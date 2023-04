Fernando Teramatsu / Maringá FC

O Maringá sonhou em eliminar o Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil, mas não conseguiu. O time carioca venceu por 8 a 2 no duelo de volta, nesta quarta-feira (26), no Maracanã, e se classificou para as oitavas de final da competição. O time paranaense tinha uma boa vantagem para o jogo desta quarta-feira (26), no Rio de Janeiro, mas a vantagem ruiu rapidamente.

No jogo de ida, o Maringá havia feito 2 a 0 nos cariocas, no estádio Willie Davids. Com isso, o time paranaense poderia perder por até um gol de diferença no Maracanã, que ainda assim avançaria de fase.

O Maringá havia perdido quatro jogadores entre as duas partidas. O zagueiro Vilar, o lateral-direito Marcus Vinicius e o meia Matheus Bianqui, destaques da equipe no Campeonato Paranaense deste ano, assinaram com o Coritiba, que disputa a primeira divisão nacional. E o atacante Robertinho foi para o Juventude, que está na Série B.

A vantagem do Maringá de poder perder por até um gol caiu rapidamente. Com 30 minutos, o Flamengo já vencia por 3 a 0 – resultado que, àquela altura, já seria suficiente para os cariocas. Thiago Maia abriu o placar logo aos 3 minutos. Aos 19, Pedro fez 2 a 0. Aos 29, Gabigol converteu um pênalti e fez o terceiro.

O Maringá ganhou um respiro quando conseguiu descontar, aos 39 minutos, graças a um gol contra de Fabrício Bruno. O placar de 3 a 1 levaria a decisão da vaga para os pênaltis. Contudo, aos 49 minutos, Gérson fez o quarto gol da equipe carioca.

Na etapa final, Everton Cebolinha aumentou a conta para 5 a 1, aos 13 minutos. Aos 20, Bruno Lopes descontou para 5 a 2. O Maringá ainda precisava de mais um gol para ao menos levar a partida para os pênaltis. Contudo, dois minutos depois, Pedro fez o sexto gol do Flamengo. Aos 40 e aos 45, Pedro fez mais dois gols e fechou a conta em 8 a 2.