Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

O Maringá não quis saber da crise no Flamengo e tirou proveito: venceu por 2 a 0, nesta quinta-feira (13), no primeiro duelo entre as equipes pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida foi no estádio Willie Davids, em Maringá, que ficou lotado de torcedores.

Maringá vence o Flamengo, larga na frente na Copa do Brasil e amplia crise no rival

A partida de volta será daqui a duas semanas, no Maracanã. O Maringá pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim avança de fase. O Flamengo precisa vencer por três gols de saldo. Se vencer por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Maringá havia sido semifinalista do Campeonato Paranaense – perdeu a vaga na final para o Athletico. Já o Flamengo havia perdido o título carioca ao levar uma goleada de 4 a 1 para o Fluminense, no último domingo (9). A derrota por grande diferença causou a demissão do técnico Vitor Pereira, na terça-feira (11).

A primeira metade do confronto ficou marcada por um Maringá solto e um Flamengo com mau desempenho, comandado pelo interino Mário Jorge. Nos 20 primeiros minutos, os paranaenses aproveitaram bobeadas do adversário ao menos três vezes e chegaram a incomodar o goleiro Santos (ex-Athletico).

O Maringá abriu o placar aos 37 minutos, em uma das várias desatenções cariocas. Raphinha cruzou e Matheus Bianqui cabeceou. David Luiz tentou afastar, mas fez gol contra. O lance foi legal, mas demorou mais de quatro minutos para ser validado pelo VAR.

O segundo tempo continuou com domínio dos mandantes, que ampliaram em linda jogada coletiva, finalizada por Serginho, aos 12 minutos. Deu tempo até de torcedores gritarem “olé” antes do apito final.

MARINGÁ 2 x 0 FLAMENGO

MARINGÁ: Dheimison; Marcos Vinicius, Wesley, Gustavo Vilar e Raphinha (Caíque Silva); Serginho (Romarinho), Bianqui (Matheus Moraes) e Erick Varão; Robertinho, Iago (Matheus Blade) e Luiz Tiago (Bruno Lopes). Técnico: Jorge Castilho

FLAMENGO: Santos; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro (Marinho); Cebolinha (Matheus França), Pedro e Gabigol (Matheus Gonçalves). Técnico: Mário Jorge

Gols: David Luiz (contra, 37-1º), Serginho (12-2º)

Cartões amarelos: Bianqui, Erick Varão, Matheus Blade (MAR)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá (PR), quinta-feira